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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

نحوه فعالیت ادارات هرمزگان در روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ تغییر کرد

نحوه فعالیت ادارات هرمزگان در روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ تغییر کرد

بندرعباس-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان طی روز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ با ۵۰ درصد کارکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: فردا ، شنبه ۲۷ تیرماه ماه ۱۴۰۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، با ظرفیت ۵۰ درصدی فعال خواهند بود.

وی تاکید کرد: اولویت دورکاری با بانوان شاغل است‌.

پاکروان عنوان کرد: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان و با موافقت استاندار هرمزگان در راستای شرایط خاص استان اتخاذ شده است.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6890685

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