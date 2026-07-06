به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم هرمزگان در آیین‌های بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، اظهار داشت: این تصمیم با هدف تأمین ایمنی سفرهای بازگشت کاروان‌های عزادار و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان با موافقت محمد آشوری، استاندار هرمزگان اتخاذ شده است.

وی افزود: برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان، یکی از علل اصلی این تعطیلی به شمار می‌رود تا مردم بتوانند با فراغ بال در این آیین‌های ملی-مذهبی شرکت کنند.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل خواهند بود.

پاکروان در عین حال خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

معاون استاندار هرمزگان تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک های استان می بایست در جهت انجام امور بانکی، شعب ویژه بانک های عامل را جهت خدمات رسانی به مردم در روز سه شنبه تعیین کرده و اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.