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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

ادارات هرمزگان در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل شد

ادارات هرمزگان در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل شد

بندرعباس - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم هرمزگان در آیین‌های بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، اظهار داشت: این تصمیم با هدف تأمین ایمنی سفرهای بازگشت کاروان‌های عزادار و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان با موافقت محمد آشوری، استاندار هرمزگان اتخاذ شده است.

وی افزود: برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان، یکی از علل اصلی این تعطیلی به شمار می‌رود تا مردم بتوانند با فراغ بال در این آیین‌های ملی-مذهبی شرکت کنند.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل خواهند بود.

پاکروان در عین حال خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

معاون استاندار هرمزگان تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک های استان می بایست در جهت انجام امور بانکی، شعب ویژه بانک های عامل را جهت خدمات رسانی به مردم در روز سه شنبه تعیین کرده و اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6880803

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