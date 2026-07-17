به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: زمانی که رهبر جنبش انصارالله هشدار می دهد و یمن، سرزمین ایمان و حکمت گوش به فرمان است پس ساعت های خود را به وقت صنعا تنظیم کنید.

وی اضافه کرد: به مردم یمن به دلیل حضور در راهپیمایی عظیم و باشکوه امروز در پاسخ به دعوت رهبرمان تحت عنوان جمعه هشدار و آماده باش درود می فرستم.

المشاط تصریح کرد: چالش ها در برابر حقوق مشروع و خواسته های به حق از بین می رود؛ یا این حق و حقوق برای همگان است یا برای هیچ کس نیست.

خیل عظیمی از مردم یمن امروز با برگزاری راهپیمایی باشکوه حمایت خود را از نیروهای مسلح این کشور اعلام کرده و تجاوزات سعودی علیه فرودگاه صنعا را محکوم کردند.

در همین رابطه محمد العاطفی، وزیر دفاع یمن تاکید کرد: نیروهای مسلح برای اجرای هرگونه دستور از سوی رهبر انصارالله در صورت ادامه محاصره آماده هستند. ما به کشورهای متجاوز به ویژه دشمن سعودی و کسانی که در این محاصره دست دارند هشدار می‌دهیم که دست نیروهای مسلح ما باز است. سطح آمادگی نیروها طی روزهای گذشته برای اجرای دستورات رهبر انصارالله افزایش یافته است. ما آماده اجرای هرگونه دستورالعمل مربوط به معادله پاسخ به محاصره با محاصره، فرودگاه با فرودگاه و بندر با بندر هستیم.

روز گذشته رهبر جنبش انصارالله در سخنرانی خود تاکید کرد: از این پس معادله واقعی این است: فرودگاه صنعا در برابر فرودگاه ریاض؛ فرودگاه در برابر فرودگاه، بندر در برابر بندر و محاصره در برابر محاصره. هنگامی که عربستان از سر تکبر به سمت تشدید همه‌جانبه تنش پیش می‌رود، صرفاً به این دلیل که ما ادامه محاصره را نمی‌پذیریم، در موضعی باطل، ظالمانه، تجاوزگرانه و سرکوبگرانه قرار میگیرد. چرا عربستان اصرار دارد که مردم ما را محاصره و گرسنه نگه دارد و آنها را از ثروت‌های نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن محروم کند؟ چرا عربستان می‌خواهد مردم ما همچنان از گرسنگی رنج ببرند، در هر خانه‌ای فقر حاکم باشد و هر خانواده‌ای در سختی زندگی کند؟ برای خدمت به صهیونیسم.