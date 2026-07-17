  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

حادثه دریایی در سواحل جنوبی یمن/ توقیف یک کشتی در «المکلا»

حادثه دریایی در سواحل جنوبی یمن/ توقیف یک کشتی در «المکلا»

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۶۵ مایل دریایی جنوب شهر المکلا در یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۶۵ مایل دریایی جنوب شهر المکلا در یمن دریافت کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، هنگام عبور یک کشتی از بخش شرقی خلیج عدن، افراد ناشناس و بدون مجوز سوار آن شدند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین به تمامی کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط از منطقه عبور کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد  که افراد مسلح به یک کشتی محصولات شیمیایی به نام «آسانا» در خلیج عدن در سواحل یمن حمله کرده اند.

مقام های رسمی یمن و نیروهای مسلح این کشور هنوز به این سانحه واکنشی نشان نداده و درباره ان بیانیه صادر نکرده اند.

کد مطلب 6890401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها