حادثه دریایی در سواحل جنوبی یمن/ توقیف یک کشتی در «المکلا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۶۵ مایل دریایی جنوب شهر المکلا در یمن دریافت کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، هنگام عبور یک کشتی از بخش شرقی خلیج عدن، افراد ناشناس و بدون مجوز سوار آن شدند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین به تمامی کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط از منطقه عبور کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد که افراد مسلح به یک کشتی محصولات شیمیایی به نام «آسانا» در خلیج عدن در سواحل یمن حمله کرده اند.

مقام های رسمی یمن و نیروهای مسلح این کشور هنوز به این سانحه واکنشی نشان نداده و درباره ان بیانیه صادر نکرده اند.