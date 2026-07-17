عضو انصارالله: عربستان حق دخالت در امور یمن را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در اظهاراتی با انتقاد شدید از عربستان سعودی، اعلام کرد که ریاض هیچ حقی برای دخالت در امور داخلی یمن، فرودگاه‌ها، بنادر، منابع ثروت، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور یا تعیین دوستان و دشمنان ملت یمن ندارد.

وی با تأکید بر اینکه یمن کشوری مستقل و دارای حاکمیت است، گفت: ملت یمن ریشه‌ای عمیق در تاریخ دارد و هرگز به «حیاط خلوت» عربستان یا پروژه‌های آن تبدیل نخواهد شد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین عربستان را به وابستگی به آمریکا متهم کرد و افزود: در حالی که ریاض به وابستگی خود به واشنگتن افتخار می‌کند، ملت یمن به آزادی و اتکای خود به خداوند افتخار می‌کند.

الاسد با اشاره به ادامه محاصره و فشارها علیه یمن، تأکید کرد که ملت این کشور با تکیه بر ایمان و توان خود، حقوق مشروعش را بازپس خواهد گرفت و محاصره تحمیل‌شده را خواهد شکست.

وی در پایان با استناد به آیاتی از قرآن کریم، بر ادامه ایستادگی مردم یمن در برابر «تجاوز و محاصره» تأکید کرد.