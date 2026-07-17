حسینی خراسانی: رهبر شهید ستون استوار اقتدار نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد حسینی خراسانی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که با حضور علما، روحانیان و اقشار مختلف مردم در قم از سوی آیت الله سبحانی از مراجع عظام تقلید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد، اظهار کرد: اجتماعاتی که این روزها در بزرگداشت فقاهت، مرجعیت، امامت و شهادت رهبر شهید برگزار می‌شود، تنها آیین‌های سوگواری نیست، بلکه جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبر شهید و اعلام نفرت از عاملان جنایت علیه ملت ایران و رهبر شهید انقلاب است.



وی افزود: این مراسم‌ها که به ابتکار مراجع معظم تقلید و همزمان با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف کشور برگزار شده است، استمرار همان حماسه‌ای است که در تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی و وفاداری مردم را به نمایش گذاشت.



عضو فقهای شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین پیام‌های این اجتماعات را تجدید بیعت ملت با رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: ملت ایران بار دیگر حمایت همه‌جانبه خود را از رهبر انقلاب اعلام کرده و بر استمرار مسیر عزت، استقلال و مقاومت تأکید کرده است.



وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته درباره ویژگی‌های گوناگون علمی، سیاسی، مدیریتی و اخلاقی این شخصیت بزرگ سخنان فراوانی مطرح شده است، اما آنچه بنیان همه این فضایل را تشکیل می‌دهد، جایگاه فقاهتی ایشان است.



رهبر شهید انقلاب شخصیتی جامع‌الاطراف بود



حسینی خراسانی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب شخصیتی جامع‌الاطراف بود که بخشی از ویژگی‌های او موهبتی و الهی و بخشی دیگر حاصل سال‌ها مجاهدت علمی و عملی بود و همین مجموعه از او چهره‌ای ممتاز در جهان معاصر ساخت.



وی تصریح کرد: اگر امروز از شکوه، عظمت، نفوذ و تأثیرگذاری این شخصیت سخن گفته می‌شود، ریشه اصلی آن در فقاهت او نهفته است، زیرا همه ویژگی‌های مدیریتی، شجاعت، تدبیر، سیاست، کیاست و ایثار او بر محور فقاهت شکل گرفته بود.



عضو فقهای شورای نگهبان با استناد به روایات اسلامی بیان کرد: در معارف اهل‌بیت(ع) جایگاه فقیه به اندازه‌ای والاست که حضور یک فقیه در جامعه برای شیطان از هزار عابد خطرناک‌تر معرفی شده است و این تعبیر نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل فقاهت در هدایت جامعه اسلامی است.



وی افزود: دشمنان اسلام نیز بیش از هر چیز از قدرت فقه و فقاهت هراس دارند و به همین دلیل همواره تلاش کرده‌اند جایگاه فقهای آگاه و رهبران دینی را تضعیف کنند.



حسینی خراسانی با اشاره به تعبیر «سلام‌الله علیهم» درباره فقها در متون معتبر فقهی اظهار کرد: این تعابیر برخاسته از منابع اصیل شیعه است و احترام به فقها و پیشوایان دینی ریشه در میراث روایی و فقهی مکتب اهل‌بیت(ع) دارد.



جهاد بدون اذن ولی فقیه مشروعیت ندارد



وی با بیان اینکه اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است، گفت: این اصل از متن فقه شیعه سرچشمه می‌گیرد و تمامی شئون اداره جامعه، از جمله تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، بر همین مبنا سامان یافته است.



عضو فقهای شورای نگهبان افزود: حتی جهاد دفاعی نیز که در برابر تجاوز دشمن شکل می‌گیرد، به دلیل آنکه از شئون اداره جامعه و سیاست اسلامی است، باید با نظر و اذن امام المسلمین و ولی فقیه انجام شود.



وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که برگرفته از فقه جعفری است، در اصل ۱۱۰ اعلام جنگ، صلح و بسیج نیروها را از اختیارات انحصاری ولی فقیه دانسته و این مسئله نشان می‌دهد مشروعیت تصمیمات کلان کشور بر پایه فقه استوار است.



حسینی خراسانی تأکید کرد: همه نهادهای نظام اسلامی مشروعیت خود را از فقه و ولایت فقیه می‌گیرند و بزرگداشت رهبر شهید، در حقیقت تکریم جایگاه فقاهت و ولایت در نظام اسلامی است.



وی با اشاره به سال‌ها مبارزه، تبعید، زندان و شکنجه رهبر شهید انقلاب در دوران رژیم پهلوی گفت: آثار مکتوب و خاطرات به جا مانده از آن دوران نشان می‌دهد که ایشان چه رنج‌هایی را در راه اسلام، انقلاب و ملت ایران تحمل کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز در همه میدان‌های حساس کشور حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشت.



اتحاد ملی باید حول محور ولایت فقیه شکل بگیرد

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به برخی اصول قانون اساسی درباره شرایط فقدان رهبر اظهار کرد: قانون اساسی برای فرض‌هایی همچون رحلت، عزل یا ناتوانی رهبر سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده و تا زمان انتخاب رهبر جدید، اداره امور کشور بر عهده هیئتی سه نفره قرار می‌گیرد که در آن نیز نقش فقیه جایگاهی اساسی دارد.



وی افزود: حتی در این ساختار نیز محور تصمیم‌گیری، فقاهت است، زیرا رئیس قوه قضائیه باید مجتهد عادل باشد و حضور فقیه شورای نگهبان نیز در این هیئت بیانگر جایگاه محوری فقه در اداره کشور است.



حسینی خراسانی تصریح کرد: اگر قرار باشد کشور در چارچوب موازین شرعی و قانونی، به ویژه در مسائل مهمی مانند جنگ، از مشروعیت برخوردار باشد، این امر تنها در مسیر فرمان، اذن و هدایت ولی فقیه تحقق خواهد یافت.



وی با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: اقتدار جمهوری اسلامی، افتخارآفرینی رزمندگان و عزت ملت ایران حاصل وحدت و انسجام ملی است و این وحدت زمانی پایدار خواهد ماند که حول محور ولایت فقیه شکل بگیرد.



عضو فقهای شورای نگهبان با محکوم کردن سیاست‌های آمریکا، از جنایت‌های این کشور علیه ملت ایران و ملت‌های مظلوم جهان انتقاد کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و تبعیت از ولایت فقیه، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد و دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.