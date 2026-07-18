به گزارش خبرگزاری مهر، این کمک‌داور اهل چهارمحال و بختیاری که از سال ۱۳۸۰ وارد عرصه داوری شد، طی بیش از دو دهه فعالیت، یکی از قدیمی‌ترین کمک‌داوران شاغل فوتبال ایران به شمار می‌رفت. نادری بلداجی حدود یک دهه در لیگ برتر فوتبال ایران قضاوت کرد و در مسابقات مهمی در کشور، از جمله قضاوت برای تیم‌های پرتماشاگر، به عنوان کمک‌داور حضور داشت.

مراسم خداحافظی وی با حضور حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال و طهمورث حیدری عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و دیگر مسولان فوتبالیبرگزار شد تا پایانی بر سال‌ها حضور مستمر یکی از چهره‌های کمک‌داوری فوتبال ایران باشد.

حمید نادری بلداجی در حالی از عرصه قضاوت خداحافظی کرد که هنوز دو سال دیگر امکان ادامه فعالیت در این حوزه را داشت، اما تصمیم گرفت میدان را برای حضور و رشد نسل جوان داوری فوتبال استان باز بگذارد.