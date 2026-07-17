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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۷

چند محور مواصلاتی هرمزگان در پی حملات دشمن آمریکایی مسدود شد

چند محور مواصلاتی هرمزگان در پی حملات دشمن آمریکایی مسدود شد

بندرعباس - در پی حملات دشمن به برخی زیرساخت‌های جاده‌ای استان هرمزگان، تردد در چند محور مواصلاتی با محدودیت و انسداد مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام منابع رسمی، تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد در هر دو مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

همچنین پل «شور» هدف حمله قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، پل محور رفت در مسیر سه‌راهی میناب به سمت رودان، پس از دوراهی سرزه، نیز مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

از شهروندان و رانندگان درخواست شده است تا اطلاع ثانوی از انجام ترددهای غیرضروری در این محورها خودداری کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول را دنبال کنند.

کد مطلب 6890891

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