چند محور مواصلاتی هرمزگان در پی حملات دشمن آمریکایی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام منابع رسمی، تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد در هر دو مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

همچنین پل «شور» هدف حمله قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، پل محور رفت در مسیر سه‌راهی میناب به سمت رودان، پس از دوراهی سرزه، نیز مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

از شهروندان و رانندگان درخواست شده است تا اطلاع ثانوی از انجام ترددهای غیرضروری در این محورها خودداری کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول را دنبال کنند.