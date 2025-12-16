به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی صادر و دستگاههای اجرایی استان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
بر اثر طغیان رودخانههای فصلی و بارشهای شدید، تردد در بخشهایی از محورهای اصلی استان با موانعی روبرو شده است. بر اساس آخرین اطلاعیههای رسمی: محور بندر خمیر - بندرعباس (محدوده کنار پلیس راه / منبع آب): به دلیل طغیان رودخانه، مسدود است. توصیه میشود مسافران برای عزیمت به بندرعباس از مسیر جایگزین کلمتی - گچین استفاده کنند.
محور گچین - بندرعباس: در این محور نیز به دلیل طغیان رودخانه، انسداد نسبی گزارش شده، اما با وجود مسیر جایگزین، تردد برقرار است.
محور بندر خمیر - بندرلنگه: در این مسیر ریزشهای جزئی رخ داده که گفته میشود به سرعت برطرف شده و در حال حاضر انسدادی در راههای اصلی استان وجود ندارد.
توقف تردد دریایی و اختلال در پروازها
این سامانه علاوه بر جادهها، بر ترابری دریایی و هوایی نیز تأثیر گذاشته است تردد دریایی: تردد شناورهای مسافربری از بندر شهید حقانی بندرعباس به مقاصد قشم و هرمز و بالعکس، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. مسافران قشم میتوانند از مسیر جایگزین بندر پل (بندر خمیر) به بندر لافت (قشم) استفاده کنند.
پروازها: تاکنون چهار پرواز خروجی از فرودگاه بینالمللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس (شامل سه پرواز به تهران و یک پرواز به بوموسی) لغو شده است. همچنین سه پرواز ورودی از تهران به بندرعباس به دلیل شرایط جوی، در فرودگاههای یزد، کیش و شیراز فرود آمدهاند.
مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اشاره به آمادهباش کامل دستگاهها، از مردم خواست: از توقف در حریم رودخانهها و عبور از آبنماها جداً خودداری کنند و اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند و از سفرهای غیرضروری تا پایان هفته خودداری نمایند.
گفتنی است، موج دوم بارندگی از اواخر امروز از سمت غرب استان آغاز شده و پیشبینی میشود طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه گستره هرمزگان را در بر گیرد.
