نفیسی: حملات بامداد جمعه ۸ شهید و ۱۹ مصدوم در هرمزگان بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، با تشریح آخرین وضعیت حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه به نقاطی از استان، اظهار کرد: در پی این حملات تاکنون ۸ نفر به شهادت رسیده و ۱۹ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی افزود: در جریان این حملات، ۶ پل در محور بندرعباس - لار و در محدوده شهرستان بندرخمیر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت که موجب آسیب به این مسیر ارتباطی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها بازگشایی شده است، اما به دلیل خسارت‌های وارد شده و محدودیت‌های موجود، تردد در این محور با کندی انجام می‌شود و از هم استانی ها درخواست می‌شود ضمن رعایت احتیاط، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی داشته باشند.

نفیسی همچنین با اشاره به آسیب وارد شده به خطوط راه‌آهن بندرعباس گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، ایستگاه فین به عنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و تمامی سفرهای ریلی از این ایستگاه مدیریت و راهبری می‌شود.

نفیسی، از لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان طی روز پنجشنبه و شنبه خبر داد و گفت: این تصمیم در جهت تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان استان اتخاذ شده است.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، از حضور غیرضروری در محدوده‌های حادثه‌دیده خودداری کنند.