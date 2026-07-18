برخورد پراید و آزرا در محور تنگراه ۷ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی از وقوع حادثه رانندگی در محور بجنورد به گالیکش خبر داد و اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه آزرا، هفت مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۶:۳۳ روز جمعه در سه کیلومتری پیش از پلیس‌راه تنگراه و در محور بجنورد به گالیکش به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد.

سلیمی با بیان اینکه دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات تنگراه به محل حادثه اعزام شدند، گفت: امدادرسانی به حادثه‌دیدگان با به‌کارگیری چهار نیروی عملیاتی، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در این حادثه ۹ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، هفت نفر مصدوم شدند. دو نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر و یک نفر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و چهار مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات اولیه، از ادامه درمان انصراف دادند.