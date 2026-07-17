۶ تصادف مرگبار در یک هفته؛ سرعت غیرمجاز عامل اصلی حوادث تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع ۶ فقره تصادف فوتی در چهارمین هفته تیرماه خبر داد و گفت: این حوادث به مرگ ۲ راننده، ۲ عابر پیاده و ۲ موتورسوار انجامید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تخطی از سرعت مطمئنه، عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، عوامل اصلی این رخدادها بوده است.

موسوی‌پور در تشریح تصادفات هفته گذشته گفت: متأسفانه روز شنبه، ۲۰ تیرماه، ۳ حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شد.

حادثه اول؛ شنبه ساعت ۰۴:۱۲ بامداد:

این سانحه در مسیر شرق به غرب بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بعد از بزرگراه یادگار امام(ره) و قبل از اشرفی اصفهانی به وقوع پیوست. در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری تویوتا به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، با موانع حاشیه راه برخورد کرد و واژگون شد. در پی این حادثه، راننده خودرو (جوانی ۲۵ ساله) بر اثر شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

حادثه دوم؛ شنبه ساعت ۰۶:۴۵ صبح:

این سانحه در لاین اصلی بزرگراه شهید همت به شرق، بعد از بزرگراه امام علی(ع) رخ داد. در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری به علت تخطی از سرعت مطمئنه با عابر پیاده‌ای که به‌صورت ناایمن در حال عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه بود، برخورد کرد. در پی این حادثه، عابر پیاده (مردی ۳۵ ساله) بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

حادثه سوم؛ شنبه ساعت ۰۷:۰۷ صبح:

این حادثه در مسیر جاده مخصوص، شهرک استقلال، زیرگذر قبل از خیابان ساسان اتفاق افتاد. در این حادثه، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد. راننده موتورسیکلت (مردی ۳۵ ساله) به علت استفاده نکردن از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده، در صحنه تصادف جان باخت.

به گزارش رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، چهارمین حادثه مرگبار هفته گذشته روز یکشنبه ۲۱ تیرماه رخ داد.

یکشنبه شب حوالی ساعت ۲۰:۴۵، در بزرگراه شهید محلاتی، بعد از پل آهنگ، روبه‌روی درمانگاه ولی‌الله، بی‌احتیاطی راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، باعث واژگونی موتور شد. در پی این حادثه، راننده موتورسیکلت (مردی ۵۴ ساله) به علت استفاده نکردن از کلاه ایمنی و صدمات وارده، در دم جان خود را از دست داد.

حادثه پنجم؛ چهارشنبه ۲۴ تیرماه:

این حادثه ساعت ۰۱:۱۸ در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید چمران، نرسیده به پارک‌وی، جنب هتل استقلال به وقوع پیوست. در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری با عابر پیاده‌ای که قصد عبور غیرایمن و غیرمجاز از عرض بزرگراه را داشت، برخورد کرد. در اثر این حادثه، عابر پیاده (مردی ۵۰ ساله) بر اثر شدت ضربات وارده در دم فوت شد.

موسوی‌پور در ادامه از آخرین تصادف فوتی ثبت‌شده در روز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه خبر داد و گفت: حادثه آخر ساعت ۰۵:۰۴ بامداد در بزرگراه بسیج به شمال، بعد از سه‌راه افسریه، جنب خیابان ۱۰، ابتدای خط ویژه (BRT) رخ داد. در این سانحه، راننده یک دستگاه کامیون ولوو به علت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی با جداول ابتدای خط ویژه برخورد کرد و واژگون شد. در پی این حادثه، راننده کامیون (مردی ۴۴ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

موسوی‌پور در پایان اظهار داشت: از رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، زندگی را به کام خود و دیگران تلخ نکنند. همچنین از عابران پیاده مصرانه می‌خواهیم برای عبور از عرض بزرگراه‌ها تنها از پل‌های عابر پیاده استفاده کنند. پلیس راهور تهران بزرگ با نگاهی سخت‌گیرانه، با هرگونه تخلفی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. به یاد داشته باشید؛ رسیدن دیرتر، بهتر از هرگز نرسیدن است.