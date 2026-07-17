تصادف زنجیره ای در کمربندی جنوبی اراک هشت مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۷ و ۵۶ دقیقه امروز جمعه به سامانه اورژانس ۱۱۵ ، مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای در لاین به سمت میدان امام (ره)کمربندی جنوبی اراک، مقابل هتل امیرکبیر، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با اشاره به وقوع سانحه تصادف زنجیرهای در کمربندی جنوبی اراک افزود: در این حادثه، ۹ نفر دچار مصدومیت شدند که یک نفر بهصورت سرپایی از خدمات فوریتهای پزشکی در محل بهرهمند شد.
وی افزود: هشت مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات تخصصی پیشبیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) اراک منتقل شدند.
گفتنی است بنابر اعلام افراد حاضر در صحنه، علت بروز این تصادف، لغزندگی ناشی از وجود گازوئیل بر روی سطح جاده اعلام شده است
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