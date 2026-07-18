انسداد موقت محورهای خروجی هرمزگان به سمت فارس و کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت محورهای ارتباطی استان هرمزگان اظهار کرد: در پی حملات چند روز گذشته به برخی زیرساختهای حملونقل استان هرمزگان و همچنین آسیبهای واردشده در بامداد امروز به تعدادی از پلها، تونلها و شریانهای ارتباطی، بخشی از مسیرهای خروجی این استان به سمت استانهای فارس و کرمان بهصورت موقت مسدود شده است.
وی با بیان اینکه آسیبهایی در محورهای ارتباطی بندرعباس - بندرخمیر - لار و همچنین در مسیر بندرعباس به سمت حاجیآباد و کرمان وارد شده است، افزود: در حمله بامداد امروز، ۲ تونل واقع در محدوده ایستگاه بازرسی شهید میرزایی و همچنین پل پیش از این محدوده دچار آسیب شدند که این موضوع موجب اختلال در تردد خودروها در یکی از مهمترین شریانهای خروجی استان هرمزگان شد.
رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: هماکنون نیروهای پلیس راه، سازمان راهداری و سایر دستگاههای اجرایی بهصورت میدانی در محل حضور دارند و عملیات ایمنسازی، ارزیابی خسارت و بازگشایی مسیر با سرعت در حال انجام است.
سردار کرمیاسد با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده گفت: بر اساس گزارشهای میدانی، پیشبینی میشود طی ساعات آینده حداقل یک مسیر عبوری برای تردد بازگشایی شود تا امکان عبور و مرور در این محور برقرار شود. هرچند ممکن است در مرحله نخست امکان بهرهبرداری همزمان از هر ۲ مسیر رفت و برگشت وجود نداشته باشد، اما با بازگشایی یک لاین، تردد بهصورت دوطرفه و تحت مدیریت ترافیکی برقرار خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر یک مسیر فرعی جایگزین برای تردد خودروهای سبک فعال شده و خودروهای سواری میتوانند از این مسیر برای تردد از بندرعباس به سمت استانهای فارس و کرمان استفاده کنند، اما تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست و بازگشایی این بخش منوط به پایان عملیات ایمنسازی و ترمیم زیرساختهای آسیبدیده خواهد بود.
رئیس پلیس راه فراجا در پایان تأکید کرد: آخرین وضعیت بازگشایی محورهای آسیبدیده و هرگونه تغییر در محدودیتهای ترافیکی از طریق پلیس راه راهور فراجا بهصورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد و از رانندگان درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راهها را از مراجع رسمی استعلام کنند.
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