مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع تصادف زنجیره ای در جاده قمصر کاشان بین سه خودرو نیسان، پژواک و پراید رخ داد.

وی ابراز کرد: این حادثه در جاده قمصر، پس از کافه شیلا و در مسیر منتهی به قمصر رخ داد که در پی برخورد زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو شامل نیسان، پژو و پراید، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های قمصر و عوارضی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه، شش مصدوم این حادثه را تحت مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی قرار داده و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.

وی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده و حفظ فاصله ایمن با خودروهای مقابل، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.