مکارم شیرازی: تشییع رهبر شهید، قدرت واقعی امت شیعه را به نمایش گذاشت

حجت الاسلام والمسلمین محیالدین مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رهبر شهید به ملت ایران، امت شیعه و اسلام، اظهار کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم همانگونه که همواره این ملت را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است، در ادامه این مسیر نیز یاریگر امت اسلامی باشد و رهبر معظم انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای، با توفیقات الهی راه عزت و پیشرفت این ملت را استمرار بخشند.
عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه، با اشاره به ابعاد کمنظیر آیینهای تشییع رهبر شهید در ایران و عراق افزود: پیش از برگزاری این مراسم ها، شاید کمتر کسی تصور میکرد که چنین صحنههای باشکوه و ماندگاری در نقاط مختلف رقم بخورد، اما آنچه در تهران، قم، عراق و سپس مشهد مشاهده شد، جلوهای از پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت بود.
وی گفت: مراسم باشکوه قم و نماز اقامهشده در این شهر، صحنههایی تأثیرگذار و فراموشنشدنی را رقم زد و پس از آن نیز حضور گسترده مردم در عراق و سپس مشهد، ابعاد تازهای از این انسجام و همبستگی را آشکار ساخت.
مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی، مردم هستند
عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه با بیان اینکه مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی، مردم هستند، افزود: اقتدار واقعی امت شیعه و نظام اسلامی، پیش از هر چیز، در حضور مردم و همراهی آنان متجلی است و این سرمایه اجتماعی بزرگترین ظرفیت کشور محسوب میشود.
حجت الاسلام مکارم شیرازی ادامه داد: بدون تردید مسئولان در حوزههای مختلف، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا اداره مطلوب کشور، وظایف سنگینی بر عهده دارند اما در کنار همه این مسئولیتها، نباید از این حقیقت غفلت کرد که ارزشمندترین سرمایه نظام، مردم هستند.
وی تصریح کرد: رهبر شهید نیز بارها در سخنان خود بر اهمیت مردم تأکید داشتند و همواره این سرمایه اجتماعی را مهمترین پشتوانه نظام اسلامی میدانستند و امروز نیز شایسته است تصمیمگیران و برنامهریزان کشور، این اصل را مبنای سیاستگذاریهای خود قرار دهند.
در جنگ و مذاکره باید به مردم اعتماد کرد
عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه اظهار کرد: این حضور گسترده مردمی باید در همه عرصهها مورد توجه قرار گیرد و همانگونه که در شرایط سخت و حساس کشور مردم در میدان حضور داشتهاند، در عرصههای مختلف از جمله جنگ و مذاکره نیز باید این ظرفیت بزرگ مورد اتکا باشد.
وی افزود: برخی ممکن است نسبت به همراهی مردم نگرانیهایی مطرح کنند، اما واقعیت صحنه خلاف این نگرانیها را نشان میدهد و مردم بار دیگر ثابت کردند با قدرت و استحکام در کنار نظام ایستادهاند و همین همراهی، یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی است.
فرزند آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: این سرمایه اجتماعی نه یک نقطه ضعف، بلکه از مهمترین عوامل اقتدار کشور است و باید از این ظرفیت در مسیر پیشبرد اهداف و منافع ملی بهره گرفت.
ویژگی های برجسته رهبر شهید از زبان آیت الله مکارم شیرازی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقل خاطرهای از آیتالله مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان پرداخت و گفت: یکی از دوستان از معظمله خواستند که در چند جمله، ویژگیهای رهبر شهید را بیان کنند.
عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه افزود: آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ، دو ویژگی برجسته را برای ایشان برشمردند و فرمودند که رهبر شهید نسبت به دوستان، نهایت لطف و مهربانی را داشتند و در برابر دشمنان نیز با استقامت، صلابت و پایداری ایستادگی میکردند.
حجت الاسلام مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: این دو ویژگی، جلوهای از تعبیر قرآنی «رحماء بینهم اشداء علی الکفار» است و امیدواریم همه ما بتوانیم از سیره، منش و رهنمودهای رهبر شهید در زندگی فردی و اجتماعی خود درس بگیریم.
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