تأمین ۶۱ هزار مترمکعب آب شرب با ناوگان آبرسانی سیار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی، صبح شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، سپاه، بسیج، اداره کل امور عشایر، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راهداری و بخش خصوصی در اجرای عملیات آبرسانی سیار، اظهار کرد: همراهی این مجموعه‌ها به‌ویژه در ایام محرم و همزمان با مأموریت‌های ویژه استان، نقش مهمی در تأمین آب شرب مناطق روستایی داشته است.

وی با اشاره به افزایش نیاز به آبرسانی سیار در استان افزود: حجم آبرسانی سیار در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته و در سه‌ماهه نخست امسال نیز بیش از ۶۱ هزار مترمکعب آب به روستاهای هدف منتقل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: در ایام محرم نیز میزان آبرسانی سیار از حدود ۱۷ هزار مترمکعب در سال گذشته به ۲۴ هزار مترمکعب در سال جاری رسید که بیانگر افزایش ۴۱ درصدی است؛ این در حالی است که ۶۵ روستا از چرخه آبرسانی سیار خارج و از منابع پایدار برخوردار شده‌اند.

توکلی با بیان اینکه بیشترین حجم آبرسانی سیار در ماه‌های تیر و مرداد انجام می‌شود، گفت: شهرستان‌های درمیان، زیرکوه، بشرویه و عشق‌آباد بیشترین نیاز به آبرسانی سیار را دارند و در مقابل، شهرستان‌های فردوس و طبس به دلیل برخورداری بیشتر از منابع پایدار، کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی از مشارکت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در خدمات‌رسانی مراسم تشییع شهدای اخیر نیز خبر داد و افزود: در این مأموریت، ۱۰ تانکر آب به مشهد، دو تانکر ۱۸ هزار لیتری به تهران و حدود ۱۰۰ هزار بطری آب آشامیدنی برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان اعزام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ناوگان آبرسانی سیار استان شامل ۳۰ دستگاه تانکر است، اظهار کرد: با وجود خرید دو تانکر جدید، فرسودگی ناوگان، کمبود تانکر، کمبود راننده و محدودیت تأمین سوخت از مهم‌ترین مشکلات این بخش است.

توکلی در پایان خواستار اختصاص اعتبارات مدیریت بحران برای نوسازی ناوگان آبرسانی سیار شد و گفت: با توجه به افزایش دما، طولانی بودن مسیرهای آبرسانی و رشد تقاضا، تأمین تجهیزات و اعتبارات لازم برای حفظ پایداری خدمات در روستاهای استان ضروری است.