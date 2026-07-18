۴۲ خودرو و موتورسیکلت متخلف در گرمسار توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود آقازاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار از اجرای پنجاه و سومین مرحله طرح امنیت و آرامش اجتماعی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: محوریت طرح برخورد با موتورسیکلت‌سواران و رانندگان خودروهای هنجارشکن و متخلف بوده است.

وی مدت زمان اجرای طرح را بازه ۷۲ ساعت عنوان کرد و ادامه داد: طرح مذکور با مشارکت پلیس‌های تخصصی در شهرستان گرمسار به اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی گرمسار از توقیف ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد گواهینامه خبر داد و اظهار داشت: ۱۲ دستگاه خودروی هنجار شکن و مزاحم نیز به پارکینگ منتقل شدند.

آقازاده با تأکید بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها تصریح کرد: طرح برخورد با رانندگان و موتورسیکلت‌سواران متخلف همچنان ادامه دارد است.

وی خاطر نشان کرد: هدف این طرح ها ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و جلب رضایت شهروندان است لذا به صورت مستمر و قاطعانه در دستور کار خواهد بود.