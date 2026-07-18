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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

۴۲ خودرو و موتورسیکلت متخلف در گرمسار توقیف شدند

۴۲ خودرو و موتورسیکلت متخلف در گرمسار توقیف شدند

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از توقیف ۴۲ موتورسیکلت و خودرو متخلف در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف امنیت اجتماعی طی بازه ۷۲ ساعت اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود آقازاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار از اجرای پنجاه و سومین مرحله طرح امنیت و آرامش اجتماعی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: محوریت طرح برخورد با موتورسیکلت‌سواران و رانندگان خودروهای هنجارشکن و متخلف بوده است.

وی مدت زمان اجرای طرح را بازه ۷۲ ساعت عنوان کرد و ادامه داد: طرح مذکور با مشارکت پلیس‌های تخصصی در شهرستان گرمسار به اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی گرمسار از توقیف ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد گواهینامه خبر داد و اظهار داشت: ۱۲ دستگاه خودروی هنجار شکن و مزاحم نیز به پارکینگ منتقل شدند.

آقازاده با تأکید بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها تصریح کرد: طرح برخورد با رانندگان و موتورسیکلت‌سواران متخلف همچنان ادامه دارد است.

وی خاطر نشان کرد: هدف این طرح ها ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و جلب رضایت شهروندان است لذا به صورت مستمر و قاطعانه در دستور کار خواهد بود.

کد مطلب 6891159

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