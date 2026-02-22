توقیف ۱۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از طرح محله محور پلیس گرمسار از توقیف ۱۵ دستگاه ماشین و موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی نارضایتی مکرر شهروندان از آلودگی های صوتی و مزاحمت هایی که برخی وسایل نقلیه هنجارشکن به وجود آورده بودند طرح برخورد با این گونه وسایل نقلیه با محوریت آلودگی صوتی حرکات نامتعارف و حادثه ساز پلاک مخدوش ..... به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه در این طرح که به مدت ۲۴ ساعت به طول انجامید هشت دستگاه خودرو متخلف و هنجار شکن و هفت دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند، تاکید کرد: این وسایل نقلیه در پارکینگ نگهداری می شود.

آقازاده با بیان اینکه طرح های پیشگیرانه و ضربتی پلیس به صورت نوبه ای در شهرستان گرمسار اجرا خواهد شد، افزود: با کسانی که آرامش مردم را بر هم بزنند برخورد قاطعی صورت خواهیم داد.