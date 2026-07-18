خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرتضی پروانه*: در ادبیات نوین توسعه، «سرمایه انسانی» مهمترین مزیت رقابتی کشورها محسوب میشود. هرچند شاخصهایی نظیر سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت و منابع مالی در رشد اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارند، اما تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بدون برخورداری از نیروی انسانی سالم، باانگیزه و برخوردار از امنیت روانی، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود. از همین رو، سلامت روان دیگر صرفاً یک موضوع فردی یا درمانی نیست، بلکه به یکی از مهمترین مؤلفههای سیاستگذاری در حوزه کار، رفاه و تولید تبدیل شده است.
جامعه کار و تولید در معرض طیف گستردهای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارد. فرسودگی شغلی، اضطراب، افسردگی، اعتیاد، تعارضات خانوادگی و سایر آسیبهای اجتماعی، علاوه بر آثار فردی، هزینههای سنگینی را بر اقتصاد، بهرهوری و محیطهای کاری تحمیل میکنند.
کاهش انگیزه، افت کیفیت تولید، افزایش حوادث ناشی از کار، غیبتهای شغلی و کاهش سرمایه اجتماعی، بخشی از پیامدهای بیتوجهی به سلامت روان نیروی کار است.
از اینرو، توسعه و پوشش حداکثری خدمات پیشگیری با تأکید بر آموزش، ارتقای مهارتهای زندگی، مشاورههای تخصصی و آگاهیبخشی در جامعه کار و تولید، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ هدفی که بدون همکاری و مشارکت فعال کارفرمایان، تشکلهای کارگری و دستگاههای مسئول به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در چنین شرایطی، نقش سازمان بهزیستی از یک نهاد حمایتی فراتر رفته و به یکی از ارکان اساسی نظام رفاه اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تبدیل شده است. این سازمان با توسعه خدمات مشاورهای، مداخلات تخصصی روانشناختی، آموزشهای پیشگیرانه، حمایت از خانوادهها و تقویت تابآوری اجتماعی، نقش مؤثری در حفظ سلامت روان جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا میکند.
یکی از عرصههای مهم مأموریتی بهزیستی، حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت و توانخواهان است. توسعه اشتغال این عزیزان، علاوه بر آثار اقتصادی، زمینهساز افزایش استقلال فردی، مشارکت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی آنان خواهد بود.
از این رو، افزایش اثربخشی مشوقهای قانونی، تسهیلات حمایتی و سیاستهای تشویقی برای کارفرمایانی که زمینه بهکارگیری افراد تحت پوشش بهزیستی را فراهم میکنند، ضرورتی راهبردی است. گسترش این حمایتها میتواند زمینه افزایش تعداد شاغلان توانخواه در واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم کرده و مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاههای اقتصادی را بیش از پیش تقویت کند.
در کنار این موضوع، ارائه خدمات توانبخشی، حمایتی و اجتماعی با حفظ کرامت انسانی، عزت نفس و احترام به شخصیت افراد، یکی از ارزشمندترین دستاوردهای سازمان بهزیستی است. هنر واقعی در نظام رفاه اجتماعی آن است که خدمات حمایتی به گونهای ارائه شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای افراد، استقلال، اعتمادبهنفس و منزلت اجتماعی آنان نیز حفظ شود؛ رویکردی که خوشبختانه در سیاستها و عملکرد سازمان بهزیستی جایگاه ویژهای دارد.
استان بوشهر به واسطه استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیتهای اقتصادی کمنظیری در اختیار دارد، اما در کنار این ظرفیتها، بخشی از آسیبها، نابرابریها و چالشهای اجتماعی و اقتصادی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از توسعه صنعتی و تمرکز جمعیتی ناشی از آن شکل گرفته است. از این منظر، انتظار میرود واحدهای بزرگ صنعتی، بهویژه در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی، با برنامهریزی هدفمند و اثربخش، نقش مسئولیت اجتماعی خود را در حمایت از جامعه محلی پررنگتر ایفا کنند.
هدایت بخشی از ظرفیتهای مسئولیت اجتماعی این صنایع به توسعه خدمات پیشگیرانه، توانبخشی، سلامت روان، حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، اشتغال توانخواهان و کاهش آسیبهای اجتماعی، میتواند آثار ماندگار و ارزشمندی در توسعه متوازن استان برجای بگذارد.
بیتردید، دستیابی به جامعهای پویا، مولد و برخوردار از عدالت اجتماعی، مستلزم آن است که سلامت روان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر در متن سیاستهای رفاهی، اقتصادی و توسعهای قرار گیرد.
سازمان بهزیستی با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه ارزشمند و رویکرد پیشگیرانه خود، نقشی راهبردی در تحقق این هدف ایفا میکند و حمایت از این نهاد، سرمایهگذاری بر آینده جامعه، صیانت از سرمایه انسانی و تضمین توسعه پایدار کشور است.
*مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
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