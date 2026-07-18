خماری راهبردی دشمن در کوه کلنگ گزلا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: دشمن طی روزهای اخیر متمرکز بر تاسیسات کوه کلنگ گزلا در اصفهان شده است و مدعی است نیمی از آن ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده ایران در این تاسیسات بسیار عمیق پنهان شده است. ایران به طور رسمی این ادعا را نه رد و نه تایید کرده است. اینکه راهبردهای دفاعی ما برای محافل اطلاعاتی دشمن به یک معمای لاینحل تبدیل شده، نشاندهنده عمق پیوند میان دانش بومی و دکترین دفاعی ماست؛ بگذارید آنها در هزارتوی گمانهزنیهای خود غرق شوند، چرا که حقیقت، همیشه فرسنگها دورتر از تخیلات اتاقهای فکر تلآویو و واشنگتن نهفته است.
اقتدار جمهوری اسلامی ایران در گرو همان چیزی است که دشمن از آن هراس دارد: آنچه میبیند، بخش ناچیزی از واقعیت است. برای ما، ایجاد سردرگمی در محاسبات راهبردی دشمن، نیمی از پیروزی در میدان است؛ بگذارید اغیار و دشمنان در پی سایهها بدوند، در حالی که زیرساختهای واقعی، در امنیت مطلق اراده ملی مستقر است. شاید تاسیسات کوه کلنگ یک عملیات فریب حرفهای از طرف ما باشد؛ شاید میخواهیم دشمن را در پی نخود سیاه بفرستیم و در میان غوغاسالاری دشمن، در یک مکان امن، شاهکار نهایی را رقم بزنیم و به بالاترین درجه بازدارندگی برسیم.
تلاشهای مذبوحانه جریان سیاسی و رسانهای متخاصم برای رمزگشایی از پروژههای صیانتی ایران، صرفا اعترافی است به ناتوانی در درک هندسه قدرت ما. ما نیازی به تایید یا تکذیب ادعاهای مضحک آنها نداریم؛ همین که آشفتگی در اردوگاه دشمن، جایگزین اعتماد به نفس پوشالیشان شده، یعنی تیر ابهام ما به هدف نشسته است. رسانههای صهیونیستی از حدود یک ماه پیش شروع به برجستهسازی موضوع تاسیسات کوه کلنگ گزلا کردهاند و مدعی شدهاند که کوه کلنگ که در اعماق زمین و در سیطره مستحکمترین کوههای گرانیتی است، سریترین و مرموزترین تاسیسات هستهای ایران به حساب میآید.
ادعاهای گروسی
با وجود آنکه بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی دسترسی به تاسیسات کوه کلنگ ندارند، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس که در واقع کارمند و مزدبگیر آمریکا و اسرائیل است، مدعی وجود فعل و انفعالاتی در این تاسیسات شده است! بیبیسی فارسی که از بازوهای رسانهای استکبار است، چندی پیش به نقل از آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که یک سوم از مواد ۶۰ درصد غنیشده ایران در سایت اصفهان است اما ایران پیش از جنگ بخش بزرگی از مواد را به اعماق سایتی در دل کوه کلنگ برده است. ایران هیچ واکنش رسمی به این ادعاها نداشته و دشمن را در وضعیت ابهام نگه داشته است.
مندی آذراف، خبرنگار مشهور صهیونیست چندی پیش گزارشی در مورد کوه کلنگ نوشت و مدعی شد که در حالی که تاسیسات هستهای شناختهشده نطنز و فردو در دو جنگ اخیر آسیبهای قابل توجهی دیدهاند، اکنون توجه جهانی به یک تاسیسات زیرزمینی جدید و بسیار مستحکمتر معطوف شده است. این مجموعه که در جنوب سایت موجود نطنز واقع شده است، مستحکمترین هدفی محسوب میشود که تاکنون در خاک ایران ساخته شده است. طبق ادعای این خبرنگار اسرائیلی، حفاری و کارهای زیربنایی تاسیسات کوه کلنگ حدود سال ۲۰۲۱ آغاز شد. وجود آن برای اولین بار در اوایل سال ۲۰۲۲ از طریق تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای توسط موسسه ISIS یا همان موسسه علوم و امنیت بینالمللی برای عموم آشکار شد. این تاسیسات در اعماق رشتهکوه زاگرس، زیر قله کوه کلنگ گزلا یا کوه چکش، حفر شده است. آنطور که مندی آذراف مدعی شده تخمین زده میشود که سالنهای اصلی تاسیسات کوه کلنگ بین ۸۰ تا ۱۰۰ متر زیر سطح زمین باشند یعنی عمیقتر از تاسیسات شناختهشده فردو.
وقتی سنگرشکنها نیز ناتوان میشوند
اگر این ادعایی که این خبرنگار صهیونیست کرده منطبق با واقعیت باشد، یعنی آمریکا با پیشرفتهترین سنگرشکن نیز نمیتواند تاسیسات کوه کلنگ را مورد هدف قرار دهد. صهیونیستها مدعی هستند که اندازه تونلها و سالنها در تاسیسات کوه کلنگ نشاندهنده توانایی نگهداری هزاران سانتریفیوژ پیشرفته برای غنیسازی در سطح نظامی ۹۰ درصد است. دشمن میگوید که با تاسیسات کوه کلنگ از قلب برنامه هستهای ایران در برابر خرابکاری یا حمله هوایی محافظت میشود، به طوری که حتی حمله به سایر سایتها نیز پروژه را متوقف نکند.
مندی آذراف، خبرنگار صهیونیست در ادامه گزارش خود این سوال را مطرح کرده است که آیا ایالات متحده میتواند تاسیسات کوه کلنگ را بمباران کند؟ او خودش پاسخ داده که این سوال ۱۰۰ میلیون دلاری است. توانایی آمریکا در منهدم کردن کوه کلنگ به ترکیبی از فناوری و زمینشناسی بستگی دارد. طبق ادعای آذراف، سلاح روز قیامت تنها سلاح متعارف در زرادخانه آمریکاست که میتواند چنین عمقی را تحمل کند. سلاح روز قیامت آمریکا همان بمب ۱۴ تنی ماپ است که توسط بمبافکنهای بی ۲ حمل میشود.
طبق ادعای این خبرنگار صهیونیست برای رسیدن به عمق ۱۰۰ متری، نیروی هوایی ایالات متحده قصد دارد چندین بمب ماپ را یکی پس از دیگری دقیقا در همان نقطه کوه کلنگ رها کند، به طوری که هر انفجار برای بمب بعدی حفاری عمیقتری انجام میدهد. با این همه، کارشناسان خاطرنشان میکنند که اگر تمامی ساختار سنگی بالای تاسیسات کوه کلنگ از گرانیت یا بتن مسلح ساخته شده باشند، در آن صورت حتی بمبهای ماپ نیز ممکن است در نفوذ به کل لایه مشکل داشته باشند. آذراف در ادامه گزارش خود مدعی شده که اگر کوه کلنگ خیلی عمیق باشد، ایالات متحده ممکن است بر تخریب دهانهها، تونلها و شفتهای تهویه تمرکز کند، که این امر تاسیسات را به یک مقبره بتنی تبدیل کرده و از خروج یا ورود مواد جلوگیری میکند. نکته آخر آن است که کوه چکش، بزرگترین چالش برای اطلاعات و ارتش ایالات متحده است. در حالی که حملات ژوئن ۲۰۲۵ ثابت کرد که فردو قابل هدف قرار گرفتن است، تاسیسات جدید نطنز به گونهای طراحی شده است که حتی از قدرتمندترین بمبهای ماپ نیز در امان بماند.
مهدی محمدی، کارشناس مسائل استراتژیک، در یک فایل صوتی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: ترامپ گفته به تاسیسات کوه کلنگ در اصفهان حمله خواهد کرد. این در حالی است که این مجموعه را میتوان مستحکمترین تاسیسات هستهای جهان دانست. همانگونه که ریچارد نفیو، از مقامات دولت اوباما نیز گفته است، طرح چنین گزینهای یعنی گزینههای ترامپ تمام شده است. او به سمت عملیاتی میرود که خود آمریکاییها پیشاپیش آن را شکستخورده میدانند. اسناد سنتکام نیز نشان میدهد حمله به چنین تاسیساتی از ابتدا محکوم به شکست است و به هیچیک از اهداف خود نخواهد رسید. اصلا این تاسیسات قابل حمله نیست. وی افزود: وقتی دشمن به چنین استیصال عملیاتی میرسد، یعنی به انتهای خط رسیده و بدون ایده وارد این جنگ شده است. این یک حمله هیستریک، از سر ترس و بیگزینگی خواهد بود و دستاورد خاصی برای او نخواهد داشت. البته اگر تاسیسات کوه کلنگ مورد حمله قرار بگیرد، منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد و ما منطقه را بر سر آمریکا خراب خواهیم کرد؛ این اتفاق قطعا رخ خواهد داد.
عدم شفافیت عامدانه
به هر حال آن چیزی که اهمیت دارد آن است که اولا ایران به طور رسمی از ماهیت تاسیسات کوه کلنگ سخن نگفته است و دشمن را در یک ابهام راهبردی قرار داده است؛ ثانیا اگر هم در این تاسیسات، اقداماتی هستهای در جریان باشد و دشمن بخواهد آن را نابود کند، اساسا زرادخانهاش فاقد تسلیحات لازم برای این کار است! سیاست عدم شفافیت عامدانه در خصوص زیرساختهای راهبردی، بخشی از دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی است؛ چنان که دشمن نه تنها در شناخت ماهیت این مقیاسها ناتوان مانده، بلکه در محاسبات میدانی خود برای هرگونه مواجهه احتمالی نیز دچار بنبست فنی شده است. فراتر از سکوت دیپلماتیک ایران در قبال سایتهای استراتژیک، آنچه در عمل، طرف مقابل را منفعل ساخته، ناتوانی مفرط زرادخانههای متعارف او در نفوذ به لایههای استراتژیک غیر قابل دسترس است؛ واقعیتی که موازنه قدرت را به نفع ما تغییر داده است.
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