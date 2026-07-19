به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین را محکوم کرد.



بیانیه‌ سازمان انرژی اتمی ایران در محکومیت حمله‌ تروریستی رژیم آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین به شرح زیر است:

رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانون‌شکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بین‌المللی، روز یکشنبه 28 تیر 1405 حوالی ساعت 3:39 بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین -یکی از نمادهای عزت و خودکفایی علمی ملت ایران- حمله کرد.



این اقدام تروریستی و غیرقابل توجیه که با هدف جلوگیری از مسیر پیشرفت و استقلال ایران اسلامی انجام شد، نه تنها نقض فاحش قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، بلکه حمله مستقیم به دستاوردهای جوانان متخصص و دانشمندان ایرانی به‌شمار می‌رود که با اتکا به دانش بومی و توان داخلی، در حال اجرای یک پروژه ملی هستند.



سازمان انرژی اتمی ایران ضمن محکوم کردن این حمله وحشیانه اعلام می‌دارد که:

این سایت کاملاً تحت نظارت و پادمان‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذیل موافقت نامه پادمان جامع ایران و آژانس قرار داشته و فعالیت آن صلح‌آمیز و قانونی است. رژیم آمریکا با حمله به این سایت تحت پادمان، مرتکب نقض قوانین بین‌المللی شده است.

قطعنامه‌های ۴۴۴ و ۵۳۳ کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت تهدید به حمله یا حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را خلاف حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس اعلام کرده است. رژیم تروریستی آمریکا با این اقدام، همچون تجاوزات قبلی خود، ثابت کرد که برای هیچ‌یک از قوانین و مقررات بین‌المللی کوچکترین ارزشی قائل نیست.

جمهوری اسلامی ایران از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتظار دارد که به دور از سکوت و بی‌عملی، این جنایت که موجب تضعیف هرچه بیشتر معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، پادمان هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود را محکوم کرده و به وظایف اساسنامه‌ای خود عمل نماید.

انتظار می‌رود کشورهای صلح‌دوست، آزاده و حقیقت‌جوی جهان، ضمن محکومیت این اقدام تجاوزکارانه، انزجار خود از این روند خطرناک که صلح و امنیت جهانی را بیش از هر زمان دیگری به مخاطره انداخته است، اعلام دارند.

در پایان بر این حقیقت انکارناپذیر تاکید می‌شود که این اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه، نه تنها کوچکترین خللی در اراده‌ی پولادین ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم آهنین متخصصان صنعت هسته‌ای کشور برای ادامه‌ی مسیر پرافتخار اعتلا، پیشرفت و خودکفایی را راسخ‌تر خواهد نمود.