به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف میان یک دستگاه کامیون ایسوزو و گلهای از گوسفندان در ابتدای روستای سارمران، مأموران پاسگاه انتظامی سارمران به همراه کارشناسان پلیس راه بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد گوسفندان هنگام عبور از حاشیه جاده با کامیون برخورد کردهاند که در نتیجه این حادثه، ۱۸ رأس گوسفند بر اثر شدت جراحات تلف و با رعایت موازین شرعی ذبح شدند.
فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به بررسی کارشناسان پلیس راه تصریح کرد: علت وقوع این حادثه، بیاحتیاطی راننده کامیون به دلیل عدم توجه کافی به جلو تشخیص داده شد.
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