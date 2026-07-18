به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف میان یک دستگاه کامیون ایسوزو و گله‌ای از گوسفندان در ابتدای روستای سارمران، مأموران پاسگاه انتظامی سارمران به همراه کارشناسان پلیس راه بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد گوسفندان هنگام عبور از حاشیه جاده با کامیون برخورد کرده‌اند که در نتیجه این حادثه، ۱۸ رأس گوسفند بر اثر شدت جراحات تلف و با رعایت موازین شرعی ذبح شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به بررسی کارشناسان پلیس راه تصریح کرد: علت وقوع این حادثه، بی‌احتیاطی راننده کامیون به دلیل عدم توجه کافی به جلو تشخیص داده شد.