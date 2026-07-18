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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

بی‌احتیاطی راننده کامیون ۱۸ رأس گوسفند را تلف کرد

بی‌احتیاطی راننده کامیون ۱۸ رأس گوسفند را تلف کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی اسفراین گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون ایسوزو با گله گوسفندان در ابتدای روستای سارمران، ۱۸ رأس گوسفند تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف میان یک دستگاه کامیون ایسوزو و گله‌ای از گوسفندان در ابتدای روستای سارمران، مأموران پاسگاه انتظامی سارمران به همراه کارشناسان پلیس راه بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد گوسفندان هنگام عبور از حاشیه جاده با کامیون برخورد کرده‌اند که در نتیجه این حادثه، ۱۸ رأس گوسفند بر اثر شدت جراحات تلف و با رعایت موازین شرعی ذبح شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به بررسی کارشناسان پلیس راه تصریح کرد: علت وقوع این حادثه، بی‌احتیاطی راننده کامیون به دلیل عدم توجه کافی به جلو تشخیص داده شد.

کد مطلب 6891286

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