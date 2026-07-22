حصاری: ۱۲۷ متهم قاچاق کالا و ارز در خراسان شمالی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حصاری در گفتوگو با رسانه ها اظهار کرد: در سهماهه نخست امسال ۱۳۳ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خراسان شمالی تشکیل شد و ارزش کالاهای قاچاق کشفشده به ۲۵۹ میلیارد ریال رسید.
سرهنگ حصاری افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، اشراف بر فعالیتهای اقتصادی و اجرای گشتهای هدفمند، موفق شدند در مدت سه ماه نخست امسال پروندههای متعددی را در زمینه قاچاق کالا و ارز تشکیل دهند.
وی افزود: در جریان رسیدگی به این پروندهها، ۱۲۷ نفر از متهمان مرتبط با قاچاق کالا و ارز شناسایی و دستگیر شدند و کالاهای قاچاق کشفشده نیز پس از انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق، جلوگیری از خروج و عرضه غیرقانونی فرآوردههای نفتی است.
سرهنگ حصاری گفت: در این مدت ۶ هزار و ۲۴ لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شد که این اقدام در راستای صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی انجام شده است.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز آثار منفی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد، ادامه داد: این پدیده علاوه بر آسیب به تولید داخلی، موجب برهم خوردن نظم اقتصادی و ایجاد مشکلاتی برای فعالیتهای سالم اقتصادی میشود؛ از این رو برخورد با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با اشاره به دیگر کشفیات انجامشده در سهماهه نخست امسال اظهار کرد: ماموران در این مدت ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۱۲ هزار و ۳۰ پاکت سیگار، ۱۰ دستگاه ماینر، ۹۶۲ قلم دارو و ۲ هزار و ۸۸۲ قلم تجهیزات پزشکی قاچاق را کشف کردند.
وی افزود: این کشفیات نشان میدهد فعالیتهای نظارتی و اطلاعاتی پلیس در حوزههای مختلف اقتصادی با هدف مقابله با ورود و عرضه کالاهای غیرمجاز ادامه دارد.
سرهنگ حصاری همچنین از کشف مقادیری کالای اساسی قاچاق در استان خبر داد و گفت: در این مدت هشت هزار و ۴۶۰ کیلوگرم برنج، پنج هزار و ۸۱ کیلوگرم روغن و ۱۱ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی کشف شد.
وی تاکید کرد: کنترل و نظارت بر چرخه توزیع کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و حمایت از حقوق مصرفکنندگان از برنامههای مهم پلیس در این حوزه است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با تاکید بر ادامه اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و متخلفان اقتصادی با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس در این زمینه بدون اغماض اقدام میکند.
سرهنگ حصاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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