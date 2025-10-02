سرهنگ کامران زرینمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دومین یادواره شهدای سرباز نیروی انتظامی بعد از ۱۳ سال از سوی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی برگزار میشود.
وی با انتقاد از جای خالی یادواره شهدای سرباز در کنگره شهدای خراسان شمالی اضافه کرد: انتظار داشتیم مدیران اجرایی کنگره، یادواره شهدای سرباز نیروهای مسلح را برگزار کنند که در برنامه کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی جای آن خالی است.
زرینمهر بیان کرد: نیروی انتظامی ۱۷۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که ۶۱ شهید از شهرستان بجنورد هستند.
