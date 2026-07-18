مدافعان ایران، پاسداران جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: غرش آتشین مدافعان حریم ولایت در ۴۸ ساعت گذشته، کابوسی دهشتناک برای نیروهای متجاوز رقم زد و با وارد آوردن ضرباتی مهلک بر پیکره ماشین جنگی دشمن، اقتدار بازدارنده جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشید و ثابت کرد که دوران بزندررو به پایان رسیده است. پس از تجاوزات پنجشنبه شب تروریستهای آمریکایی به نقاطی در جنوب کشور از جمله استان هرمزگان که موجب شهادت چندین هموطن غیرنظامی و از جمله حمله به آسایشگاه سربازان در ایرانشهر شد، قوای مسلح ایران اسلامی در مقابله به مثلی غیورانه، ضربات کشندهای به آمریکاییها وارد آوردند.
حمله غافلگیرانه ایران به پایگاه آمریکا در سوریه
در همین راستا، سپاه پاسداران اعلام کرد: مردم حماسهآفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی! در پاسخ به شرارتهای ارتش کودککش آمریکا، رزمندگان نیروهای هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیروهای جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند. در ادامه اطلاعیه سپاه آمده بود که کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارتهای آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.
به آتش کشیدن پایگاه تروریستهای آمریکا در کویت
سپاه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که پایگاه دشمن در کویت در پاسخ به جنایت ارتش آمریکا در بهشهادت رساندن مردم غیر نظامی، بهآتش کشیده شد. در این اطلاعیه قید شده که مردم قهرمان، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ فرزندان شما در سپاه و بسیج با توکل به خدا و دلگرم از حضور بینظیر شما به عملیات پیروزمندانه خود ادامه میدهند. شیطان بزرگ که باز هم بر اساس توهم ضعیف شدن ما، چون همیشه با پیمانشکنی در وسط مذاکرات مجددا جنگ را از سر گرفت، مستأصل و پشیمان از این حرکت خود و ناامید از موفقیت در جنگ با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای تغییر صحنه نبرد، باز هم به جنایت جنگی روی آورد و با حمله به مراکز غیرنظامی، خدمتگزاران مردم در مخابرات و راهآهن و خودروهای عبوری، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده یا مجروح کرد. در پاسخ به این جنایات ارتش کودککش آمریکا، رزمندگان اسلام عملیات پاسخگویی را آغاز کردند.
در اولین پاسخ به این جنایات ارتش کودککش آمریکا، رزمندگان قهرمان هوافضای سپاه در موج ۱۲ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به خدمتگزاران رجا (راهآهن جمهوری اسلامی ایران)، یک رادار کشف و شناسایی پدافند موشکی، چند انبار مهم تسلیحاتی دشمن آمریکایی، دو سکوی موشکی زمین به زمین هیمارس و تعدادی از موشکهای ذخیره این سامانه را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن آتشسوزی عظیمی پایگاه تروریستهای آمریکایی در کویت را فرا گرفت. شرارتهای آمریکا در منطقه موجب کاهش شدید تولید و قطع کامل صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز شده است و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
انهدام زیرساختهای نظامی آمریکا در عمان
در ادامه عملیات مقابله به مثل، سحرگاه روز جمعه رزمندگان نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردم خونگرم استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستانوبلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخرههای سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار دادند و منهدم کردند. طبق اعلام سپاه، عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همانگونه که تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است.
تروریستهای کومله در حملات موشکی به سلیمانیه کشته شدند
پایگاه خبری شفقنیوز عراق اعلام کرد در جریان حملات موشکی بامداد روز جمعه به مقر تروریستهای کومله، هشت عنصر این گروه کشته شدند. به گفته منبع این رسانه، تیمهای نجات کومله به دلیل قرار گرفتن اجساد در داخل غارها و ناهمواریهای این منطقه کوهستانی، هنوز نتوانستهاند آنها را بیرون بکشند. این منبع همچنین گفت که تعدادی از تروریستهای کومله نیز در این حمله زخمی شدهاند که حال برخی از آنها وخیم است و سرنوشت سایر اعضا که زیر آوار بمباران ماندهاند، هنوز نامعلوم است. رسانههای کردستان عراق، تصاویر ویدئویی از محل حادثه را پخش کردند که نشان میدهد در پی این حملات، مناطقی از این ارتفاعات دچار آتشسوزی شده است.
زیر ضربه قرار دادن پایگاه آمریکاییها در اردن
سپاه در اطلاعیه دیگری خطاب به مردم اردن اعلام کرد: مردمان نجیب اردن، سرزمین قدمگاه انبیا الهی، ای مردمی که بیش از همه مردم جهان با فلسطین قرابت دارید و با دردهای مظلومان غزه و کرانه از همه آشناترید، بعد از حمله سال گذشته ما به پایگاه العدید قطر، ارتش کودککش آمریکا برای دور کردن مرکز فرماندهی خود از حجم بالای آتش رزمندگان اسلام، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) را از قطر به الازرق در خاک شما منتقل کرد و از آن موقع تاکنون مرکز فرماندهی شرارت علیه مردم فلسطین و سایر کشورهای اسلامی در خاک شما و در دسترس شماست.
علاوه بر سنتکام پایگاه هوایی و دهها فروند سوخترسان، اف ۳۵، اف ۱۵ و اف ۱۶ آمریکایی در خاک شما مستقر هستند و از آنجا به مردم مظلوم فلسطین، ایران و لبنان حمله هوایی میکنند. جمعه شب ارتش کودککش آمریکا باز هم شرارت کرد و از پایگاههای خود در اردن برای ارتکاب جنایت جنگی بزرگ و زدن اهداف غیر نظامی از جمله چند پل، محلات مسکونی و یک مرکز پمپاژ آب در بندرعباس در جنوب ایران استفاده کرد. در پاسخ به این شرارت، رزمندگان اسلام در موج ۱۴ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا صاحبالزمان (عج) ادرکنی جنگندهها و سوخترسانهای آمریکایی مستقر در اردن را در دو مرحله حمله با چندین فروند موشک بالستیک و پهپادهای متعدد مورد هدف قرار دادند که منجر به انهدام چند فروند سوخترسان و جنگنده آمریکایی و آسیب جدی به تعداد بیشتری از آنها شد. در پایان اطلاعیه سپاه خطاب به مردم اردن آمده است که اینک نوبت شما مردم شریف و ارتش غیور و با شرف اردن است که به تکلیف الهی خود عمل و با ضربه به منافع آمریکایی متجاوز و
ضد اسلام، لکه ننگ آمریکاییهای اشغالگر را از دامان اردن عزیز پاک کنید.
تهران تا جنوب، یکپارچه برای ایران هستند
المیادین نیز گزارش داد که بزرگترین شرکت گازی طرف قرارداد با یک شرکت گازی آمریکایی در عراق هدف قرار گرفت. ایران اعلام کرده که این حملات تنبیهی ادامه خواهد داشت. سردار سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیامی نوشت: در نظام محاسباتی ما خاک، خاک است، تهران تا جنوب یکپارچه برای ایران هستند. شلیکهای موثر و هدفمند ما از سراسر ایران بر سر دشمن تا برگشتن آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. سردار شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح نیز اعلام کرده که اگر به زیرساختهای ما آسیبی برسد همه زیرساختهای منطقه هدف ما است. این خواسته خودخواهانه ما نیست، بلکه با آمریکا مشکل داریم که از آن سوی زمین آمدهاند. اگر آمریکا نباشد کسی در منطقه با دیگران بد صحبت نمیکند. به دشمن پاسخ دندانشکن دادیم و در ادامه هم میدهیم، آنها ضربات محکمی خوردند. با توجه به حملات تروریستهای آمریکایی به زیرساختهای کشورمان در جنوب و همچنین تاکید مسئولان نظامی به مقابله به مثل، باید منتظر باشیم که ضربات کوبندهتری به دشمن وارد آید و زیرساختهایی را که در منطقه به تروریستهای آمریکایی خدمات میدهند، منهدم شوند.
ایران ارتش آمریکا را عملا فلج کرده است
دکترین دفاع نامتقارن تهران، ماشین جنگی آمریکا را در یک بنبست راهبردی گرفتار کرده است؛ بهگونهای که واشنگتن با تمامی ادعاهای ابرقدرتی، در برابر اراده ایران زمینگیر شده و با قفل شدن نبض انرژی جهان در دستان تهران، تنها نظارهگر فروپاشی تدریجی هیمنه خود در منطقه است. محاسبات متکبرانه کاخ سفید در برابر نبوغ نظامی ایران با شکستی مفتضحانه مواجه شد. تهران با در اختیار گرفتن گلوگاههای اصلی انرژی، چنان اهرم فشاری بر گلوی اقتصاد جهانی ایجاد کرده است که تمامی معادلات نظامی واشنگتن را به بازیچهای بیاثر بدل ساخته و عملا دستوپای استکبار را در میدان عمل بسته است. در همین راستا، پیرس مورگان، تحلیلگر آمریکایی نیز معتقد است که راهبرد هوشمندانه و نامتقارن تهران، ارتش آمریکا را عملا فلج کرده است. واشنگتن در برابر ایران دستبسته مانده، زیرا تهران کل بازار جهانی انرژی را در موقعیتی قرار داده که اهرم فشار آن در اختیار ایران است. شکستی تمامعیار!
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