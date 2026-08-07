نماینده البرز: زمان گرانی بنزین نیست؛ مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حمیدرضا عبدالمنافی: علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، در گفتگو با خبرنگار مهر از اولویت های خود در مجلس و نرخ گذاری بنزین گفت.

حدادی در مورد اولویت های خود در مجلس گفت: اولویت من به‌عنوان دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، حمایت همه‌جانبه از تولید است. مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی نام‌گذاری کرده‌اند و به باور من محور اصلی اقتصاد مقاومتی، حکمرانی مردم‌پایه و اعتماد کامل به بخش خصوصی است.

وی افزود که در همین راستا با وزیر صنعت، وزیر نیرو (در جلسه‌ای بیش از سه ساعت درباره تأمین انرژی صنایع) و رئیس بانک مرکزی درباره تسهیلات ریالی و ارزی صادرات و واردات، نشست‌های مفصلی داشته است. حدادی همچنین از جلسه‌ای در استان البرز با حضور نمایندگان هشت استان صنعتی کشور، بخش خصوصی و دولتی خبر داد که خروجی آن به یکی از محورهای کاری کمیسیون صنایع تبدیل شده است.

در ادامه به بخش معادن اشاره کرد و از بازدیدهای نظارتی مستمر از استان‌ها برای بررسی اکتشاف و بهره‌وری معادن خبر داد و گفت: باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود؛ معادن امروز یکی از بهترین منابع درآمدی کشور هستند.

وی درباره صنعت خودرو نیز گفت: ورود جدی به مسئله خودروسازها داشته‌ایم؛ به‌ویژه در مصرف بنزین و آلودگی زیست‌محیطی خودروها.

حدادی افزود: وظیفه نمایندگی تنها قانون‌گذاری نیست، بلکه نظارت، مطالبه‌گری و پیگیری را نیز شامل می‌شود؛ از تذکر شفاهی و کتبی به وزرا تا طرح سؤال و تحقیق و تفحص.

نماینده مردم غرب البرز در مجلس سپس به سؤال ملی خود از وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن جوانان در مناطق شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: مصوبه واگذاری رایگان زمین به جوانان باید هرچه زودتر اجرایی شود، چراکه مسکن یکی از جدی‌ترین مشکلات جوانان، چه در روستا و چه در شهر است.

حدادی گفت: گروهی از نمایندگان، از جمله خودش، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌اند تا در شرایط کنونی از افزایش قیمت بنزین جلوگیری شود چرا که الان زمان افزایش قیمت بنزین نیست؛ دشمن به‌دنبال ایجاد تنش داخلی است.

به گفته وی، رئیس‌جمهور پیگیری این موضوع را به آقای پورمحمدی سپرده و طبق آخرین اطلاعات، از افزایش قیمت جلوگیری خواهد شد و توازن سهمیه بنزین نیز مدنظر قرار گرفته است.

حدادی با یادآوری سخن سردار شهید قاسم سلیمانی که «تهدید را باید به فرصت تبدیل کرد» ابراز امیدواری کرد این موضوع نیز به فرصتی برای کشور بدل شود.

حدادی ادامه گفتگو یادآور شد: در دوره‌های گذشته و همین دوره دوازدهم، طرح افزایش ۴۰ کرسی نمایندگی در کشور در کمیسیون بررسی و تدوین شده، اما در صحن مجلس رأی نیاورد؛ چراکه برخی نمایندگان خواستار افزایش کرسی برای حوزه خود نیز بودند.