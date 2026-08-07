رسیدگی به بیش از ۸۵۰۰ پرونده تخلفاتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر. حسین نجف زاده در این زمینه افزود: از بین پرونده‌عای رسیده، ۶ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۲۲۹ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، یکهزار و ۹۳۵ فقره پرونده با محکومیت ۱۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۳۰۵ فقره پرونده با محکومیت ۲۸ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت،دارو و درمان است.

وی ادامه داد: در مجموع رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۳ هزار و ۱۴۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازاتهای غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف،نصب پارچه و ممهور کردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف،حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

به گفته وی واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال هزار و ۲۰۲ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد هفت هزار و ۴۲۷ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسیها به ۲ هزار و ۸۹۶ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۱۹۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان، ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان گزارش کنند.