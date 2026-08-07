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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

استاندار سیستان و بلوچستان: پیگیر افزایش سهمیه سوخت استان هستیم

استاندار سیستان و بلوچستان: پیگیر افزایش سهمیه سوخت استان هستیم

زاهدان- استاندار سیستان وبلوچستان گفت:موضوع اصلاح توزیع سهمیه و رفع نابرابری در جانمایی جایگاه‌های عرضه سوخت استان از طریق معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیرکشور و رئیس‌جمهور دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار صبح جمعه به خبرنگاران با تأکید بر پیگیری مستمر مطالبات مردم در حوزه سوخت گفت: موضوع اصلاح توزیع سهمیه و رفع نابرابری در جانمایی جایگاه‌های عرضه سوخت استان از طریق معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر کشور و رئیس‌جمهور دنبال شده و دستورات لازم نیز در این زمینه صادر شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع جایگاه‌های سوخت و سهمیه‌ی سوخت استان‌ها در برخی موارد با تبعیض همراه بوده که این موضوع به‌صورت شفاف با مسئولان ذی‌ربط مطرح شده است.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق مردم اولویت مدیریت استان است، اظهار کرد: حل مسائل انباشته‌شده نیازمند زمان، همراهی و همدلی است و نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات در یک‌شب برطرف شود.

کد مطلب 6910163

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      مسئله سوخت آنقدر پیچیده نیست که نشه حل بشه راحت کارت آزاد جایگاهها را حذف کنید وفقط همون بنزین را به خود مردم بدید حل شد ورفت تمام چرا اینقدر پیچیده اش میکنید
    • ناصر سوری زهی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
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      احسنت وخداقوت امیدواریم دولتمردان به پیگیری های ،استاندار بومی منطقه لبیک بگویند.
    • IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
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      بهترین راه حذف کارت جایگاه همون بنزین رو بدین به مردم از کارت آزاده جایگاه به مردم چی نمی‌رسه

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