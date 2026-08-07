محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که به تدریج در ساعات بعدازظهر با افزایش پوشش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان افزایش می‌یابد، افزود: در برخی نقاط، به ویژه مناطق مستعد، شدت وزش باد در برخی ساعات به حد نسبتاً شدید خواهد رسید و این شرایط می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و محدودیت دید افقی در برخی مناطق شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم این شرایط جوی در روزهای آینده، تصریح کرد: بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد در روزهای آتی نیز شرایط جوی نسبتاً مشابهی بر استان حاکم خواهد بود و پدیده غالب، افزایش پوشش ابر در ساعات بعدازظهر و وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق استان خواهد بود.

رحمان‌نیا با اشاره به تغییرات دمایی در استان، خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دمای هوا طی امروز و فردا به صورت نسبی کاهش خواهد یافت و شهروندان شاهد تعدیل دما نسبت به روزهای گذشته خواهند بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق، از استقرار در مجاورت سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده خودداری کنند و در صورت تردد در محورهای مواصلاتی، به ویژه در مناطق مستعد وزش باد، نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: هم‌استانی‌ها برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و پیش‌بینی‌های هواشناسی، اطلاعیه‌ها و هشدارهای صادر شده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.