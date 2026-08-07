برخورد پراید با تیر برق در شیروان ۲ کشته و ۲ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده شیروان انتظامی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف، مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی پراید به علت ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر منحرف شده و پس از برخورد شدید با تیر برق دچار سانحه شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این حادثه دو نفر از سرنشینان در دم جان باختند، گفت: دو نفر دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی پرخطر و توجه به مقررات، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد و رانندگان باید با مسئولیت‌پذیری از جان خود و دیگران محافظت کنند.