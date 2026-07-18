به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای فهرست مربوط به سود بازرگانی و حقوق گمرکی ردیف تعرفه های سال ۱۴۰۵ (تعداد ۹۰۹۰) را ابلاغ کرد.

گمرک در این بخشنامه تاکید کرده است که: ۱- در فایل مزبور نرخ حقوق گمرکی کلیه ردیف‌های تعرفه به صورت پیش‌فرض معادل چهار درصد (۴) قید شده و شمول نرخ حقوق گمرکی یک درصد (۱) منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۱۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۳ خواهد بود.

۲- نرخ سود بازرگانی واردات خودرو ایرانیان مقیم کماکان مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۸۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۹ است.

۳- واردات خودرو توسط جانبازان معزز موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۶۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ کماکان از پرداخت سود بازرگانی معاف است.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.