به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامهای فهرست مربوط به سود بازرگانی و حقوق گمرکی ردیف تعرفه های سال ۱۴۰۵ (تعداد ۹۰۹۰) را ابلاغ کرد.
گمرک در این بخشنامه تاکید کرده است که: ۱- در فایل مزبور نرخ حقوق گمرکی کلیه ردیفهای تعرفه به صورت پیشفرض معادل چهار درصد (۴) قید شده و شمول نرخ حقوق گمرکی یک درصد (۱) منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۱۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۳ خواهد بود.
۲- نرخ سود بازرگانی واردات خودرو ایرانیان مقیم کماکان مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۸۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۹ است.
۳- واردات خودرو توسط جانبازان معزز موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۶۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ کماکان از پرداخت سود بازرگانی معاف است.
برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.
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