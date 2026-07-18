  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

ابلاغ سود بازرگانی ردیف تعرفه‌های سال ۱۴۰۵

ابلاغ سود بازرگانی ردیف تعرفه‌های سال ۱۴۰۵

گمرک ایران فهرست مربوط به سود بازرگانی ردیف تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ (تعداد ۹۰۹۰) را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای فهرست مربوط به سود بازرگانی و حقوق گمرکی ردیف تعرفه های سال ۱۴۰۵ (تعداد ۹۰۹۰) را ابلاغ کرد.

گمرک در این بخشنامه تاکید کرده است که: ۱- در فایل مزبور نرخ حقوق گمرکی کلیه ردیف‌های تعرفه به صورت پیش‌فرض معادل چهار درصد (۴) قید شده و شمول نرخ حقوق گمرکی یک درصد (۱) منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۱۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۳ خواهد بود.

۲- نرخ سود بازرگانی واردات خودرو ایرانیان مقیم کماکان مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۸۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۹ است.

۳- واردات خودرو توسط جانبازان معزز موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۶۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ کماکان از پرداخت سود بازرگانی معاف است.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6891309
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها