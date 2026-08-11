به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کمپرسور سانتریفیوژ سه‌مرحله‌ای با ظرفیت ۶ هزار مترمکعب بر ساعت، با موفقیت وارد مرحله بهره‌برداری آزمایشی شد.

این پروژه با تکیه بر توانمندی شرکت‌های داخلی و دانش بومی‌شده، تحت نظارت مستقیم مدیریت مهندسی و توسعه پالایشگاه اجرا شده و به‌زودی به‌صورت رسمی وارد چرخه تولید خواهد شد.

سید جعفر طاهری، مدیر مهندسی و توسعه پالایشگاه فجرجم، دراین‌باره گفت: راه‌اندازی این تجهیز در مقیاس بزرگ، نقطه عطفی در تأمین پایدار هوای فشرده مورد نیاز واحدهای فرایندی، ابزار دقیق و سیستم‌های پنوماتیک است.

کمپرسور جدید افزون‌بر افزایش چشمگیر ظرفیت تولید، گامی مؤثر در مسیر افزایش پایداری عملیاتی و جبران کاهش توان کمپرسورهای فرسوده موجود است.

وی با تأکید بر کیفیت و ظرفیت بالای این سامانه، افزود: با بهره‌گیری از توان فنی مهندسان داخلی و رعایت دقیق استانداردهای روز صنعت نفت و گاز، همه مراحل نصب و راه‌اندازی آزمایشی با وجود محدودیت‌های مکانی و شرایط جنگی یک سال گذشته، با موفقیت انجام شد و این دستاورد نشان‌دهنده بلوغ فنی و توان بالای متخصصان پالایشگاه در اجرای پروژه‌های پیچیده صنعتی است.

مدیر مهندسی و توسعه پالایشگاه فجرجم گفت: این کمپرسور، تأمین مطمئن هوای فشرده را برای واحدهای حیاتی ازجمله سیستم‌های ایمنی فرایندی و ابزار دقیق فراهم می‌آورد و نقشی کلیدی در کاهش ریسک‌های عملیاتی و توقف‌های ناخواسته ایفا می‌کند.

طاهری با بیان اینکه بدون توسعه این نوع تجهیزات راهبردی، استمرار تولید و موفقیت در طرح‌های آینده ممکن نخواهد بود، یادآور شد: راه‌اندازی این پروژه بخشی از برنامه جامع مدیریت مهندسی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های حیاتی و افزایش تاب‌آوری پالایشگاه در برابر نوسان‌های عملیاتی است.