مشارکت مردم سمنان در پویش «شوق زیارت» برای اعزام نیازمندان به اربعین

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیته امداد امسال هم در آستانه اربعین حسینی پویش ها و ویژه برنامه هایی را دارد، ابراز کرد: کمک به نیازمندان و ایتام و مددجویان کمیته امداد از محورهای این طرح ها است.

وی افزود: یکی از این طرح ها و پویش هایی که امسال در سراسر کشور و استان سمنان برگزار می شود، شوق زیارت است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این پویش در آستانه اربعین حسینی برگزار می شود، گفت: کمک به اعزام نیازمندان به سفر زیارتی کربلای معلی اربعین حسینی (ع) محور اصلی این طرح است.

ذوالفقاری با بیان اینکه مردم نیک اندیش استان سمنان امسال هم در این امر خیر مشارکت خواهند داشت، گفت: سامانه سما، حساب های کمیته امداد نزد بانک ها و مراجعه به دفاتر کمیته امداد، واریز کمک های نقدی و ... از جمله راه های مشارکت در این پویش است.