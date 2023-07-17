پویش اطعام و احسان حسینی(ع) در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان از آغاز پویش سراسری اطعام و احسان حسینی (ع) با شعار «ما ملت امام حسینیم، بخشنده چون حسین (ع) باشیم» ویژه ماه محرم در استان خبر داد.

وی دستگیری از نیازمندان در ایام سوگواری سالار شهدا، اباعبدالله الحسین (ع) را ویژگی و محور اصلی این پویش دانست و تاکید کرد: دو محور اطعام و اهدای سبد کالا طی ایام ماه محرم، اصلی ترین اقدام این پویش محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان ادامه داد: این پویش با مشارکت کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه، کانون‌های خدمت رضوی، هیئات مذهبی، بسیج، اوقاف، اداره کل تبلیغات، اصناف و بازاریان برگزار شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه مراکز نیکوکاری و کمیته امداد در استان سمنان آماده دریافت کمک‌های مردمی در این پویش است، تاکید کرد: برای تسهیل در همراهی مردم سرشماره ها و شماره حساب‌هایی نیز برای پویش در نظر گرفته شده که در رسانه‌ها اعلام می‌شود.