پویش یلدای مهربانی در استان سمنان اجرا شد

محمد حسین ذوالفقاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فرا رسیدن شب یلدا و اجرای طرحهای کمک به نیازمندان بیان کرد: پویش ملی «یلدای مهربانی» به همت نیکوکاران و خیران نیکاندیش استان سمنان اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه تأمین نیازهای خانوادههای نیازمند در طولانیترین شب سال از جمله محورهای این طرح است، تاکید کرد: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم استان در این پویش بین نیازمندان توزیع میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه یلدای مهربانی با همراهی گروههای امدادی، مراکز نیکوکاری و خیران در سراسر استان اجرایی شده است، گفت: به دنبال تأمین ۱۷ هزار بسته معیشتی ویژه شب یلدای برای خانوادههای نیازمند هستیم.
ذوالفقاری با بیان اینکه مردم نیکاندیش استان در روزهای اخیر به خوبی کمکهای خود را به این پویش داشتهاند، تاکید کرد: کد دستوری مرتبط با این پویش در کنار مراجعه به مراکز نیکوکاری و کمیته امداد در سراسر استان در زمره راههای مشارکت در این پویش است.
وی با بیان اینکه شماره کارت و حسابهای کمیته امداد استان سمنان نیز آماده دریافت کمکهای نقدی مردم استان در این پویش است، گفت: مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد سراسر استان سمنان همچنین آمده دریافت کمکهای غیرنقدی مردم نیکاندیش هستند.
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