به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، سی‌امین نشست کمیته مشترک مدیریت (JMC) طرح توسعه میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق، سه‌شنبه (۲۳ تیر)، با حضور اعضای کمیته مشترک و کارشناسان مدیریت مهندسی و توسعه و مدیریت نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران، در تهران برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرح در بخش‌های مختلف فنی، مهندسی، اجرایی و تولید بررسی شد و طرفین درباره روند پیشرفت پروژه، برنامه‌های آینده و راهکارهای تسریع در اجرای فعالیت‌ها تبادل نظر کردند.

مجید نجاریان، مجری طرح این پروژه، با اشاره به فضای تعاملی و سازنده این نشست گفت: در ابتدای نشست، ضمن ارائه گزارش افتتاحیه، دیدگاه‌ها و انتظارات کارفرما درباره بهبود فرایند اجرای پروژه، تأمین به‌موقع منابع مالی و تسریع در پیشبرد فعالیت‌ها به‌ویژه از سوی پیمانکار روسی، تشریح شد. همچنین، گزارشی از آخرین وضعیت طرح، وضعیت تولید و برنامه‌های شرکت ZN Vostok برای جبران تأخیرهای ایجادشده، به‌ویژه تأخیر ناشی از حوادث اخیر در پروژه‌های کلیدی، ارائه شد.

وی افزود: هم‌زمان با برگزاری این نشست، مراسم راه‌اندازی و آغاز بهره‌برداری از چاه CK-26 در مرکز کنترل یکپارچه مدیریت تولید شرکت ZN Vostok برگزار شد و این چاه با ظرفیت تولید روزانه تا ۵ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت خام، پس از تأیید کارفرما، وارد چرخه تولید شد.

نجاریان با اشاره به بررسی، موضوعات تخصصی طرح در این نشست، تأکید کرد: پس از جمع‌بندی مباحث و اتخاذ تصمیم‌های لازم، پس از اعمال نظرات، اعضای کمیته مشترک مدیریت، صورت‌جلسه نهایی سی‌امین نشست را تهیه و امضا کردند.

طرح توسعه و تولید میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در منطقه عملیاتی دشت عباس، در شهرستان دهلران استان ایلام، دومین قرارداد از مجموعه قراردادهای نفتی IPC است که با شرکت بین‌المللی ZN Vostok روسیه امضا شده است. عملیات توسعه و تولید این طرح اکنون با ثبت رکورد تولید روزانه ۱۲۶ هزار بشکه نفت خام، مطابق برنامه جامع توسعه میدان (DPOP) پیش می‌رود.