گزارش آخرین وضعیت تولید، تأمین و توزیع سوخت به وزیر نفت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای معاونین وزارت نفت که امروز (شنبه، ۲۷ تیر) برگزار شد، گزارش‌های تخصصی از آخرین وضعیت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده از سوی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به وزیر نفت ارایه و بر بازگشت تدریجی ظرفیت‌های از دست‌رفته مطابق برنامه تأکید شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، عملیات بازسازی با تکیه بر توان فنی متخصصان داخلی، مدیریت منسجم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت در حال انجام است و مراحل اجرایی به‌صورت فازبندی‌شده پیش می‌رود.

همچنین با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های مهندسی و فرآیندی، ظرفیت‌های آسیب‌دیده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت پس از جنگ تحمیلی سوم، به‌تدریج وارد مدار تولید خواهد شد.

برگزاری آیین تکریم و معارفه فرماندهان مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت

در ادامه نشست شورای معاونین، آیین تکریم و معارفه فرماندهان مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت نیز برگزار شد.

داوود طارمی سرپرست مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت، با قدردانی از اعتماد محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، گفت: رویکرد بسیج در وزارتخانه‌ها در یک دهه گذشته از نظر کارکرد تخصصی تحول یافته و امروز نقش مؤثرتری در ارتقای کارآمدی سازمان‌ها ایفا می‌کند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۵۵ هزار نفر در مجموعه بسیج مهندسین صنعت افزود: ظرفیت بسیار مناسبی برای بهره‌گیری از توان تخصصی این مجموعه در سطح کشور وجود دارد.

سیدعباس بهشتی فرمانده پیشین مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت نیز با قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت بیان کرد: وزارت نفت در دوره‌ای که همزمان با بحران جنگ و تأمین سوخت روبه‌رو بود، با همدلی و تلاش جهادی کارکنان توانست مأموریت‌های خود را با موفقیت به انجام برساند.

وی افزود: در روزهای دشوار به‌ویژه در جریان جنگ‌های اخیر، وزیر نفت با ارتباط مستمر و دلگرمی به مجموعه بسیج، نقش مهمی در حفظ روحیه کارکنان ایفا کرد و همکاران نیز بدون هیچ چشمداشتی، مسئولیت‌های خود را به بهترین شکل انجام دادند.

بهشتی همچنین از همراهی و همکاری معاونین وزیر نفت با مرکز مقاومت بسیج در این مدت قدردانی کرد.