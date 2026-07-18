پرداخت حق بیمه بیش از هزار مددجوی زنجانی از سوی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشنسرشت با بیان اینکه توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت از مهمترین رویکردهای کمیته امداد است، اظهار کرد: ایجاد درآمد پایدار و تأمین امنیت اقتصادی خانوادهها تنها با پرداخت کمکهای معیشتی محقق نمیشود و بهرهمندی از بیمههای اجتماعی و بازنشستگی یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف است.
وی افزود: کمیته امداد در کنار ارائه خدمات حمایتی، تلاش میکند با فراهم کردن زمینه برخورداری مددجویان از بیمههای اجتماعی، آینده معیشتی آنان را تضمین کند تا پس از سالها پرداخت حق بیمه، از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهرهمند شوند و به تدریج از چرخه حمایت این نهاد خارج شوند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با اشاره به آمار بیمهشدگان تحت حمایت، گفت: در حال حاضر ۶۱۰ نفر از مددجویان استان تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی و ۴۴۷ نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند و حق بیمه این افراد از سوی کمیته امداد پرداخت میشود.
روشنسرشت با تأکید بر اینکه بیمههای اجتماعی از ارزشمندترین خدمات حمایتی این نهاد به شمار میرود، تصریح کرد: پرداخت حق بیمه مددجویان نیازمند منابع مالی قابل توجهی است، اما این اقدام سرمایهگذاری برای آینده خانوادهها محسوب میشود؛ چرا که پس از تکمیل سابقه بیمه، افراد میتوانند بدون وابستگی به حمایتهای مستمر کمیته امداد، از حقوق بازنشستگی یا سایر مزایای قانونی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: نتایج اجرای این سیاست در سالهای گذشته قابل توجه بوده و تاکنون بیش از ۸۰۰ خانوار در استان زنجان از محل بازنشستگی، ازکارافتادگی یا مستمری بازماندگان در دو صندوق بیمهای، مستمری دریافت میکنند که این موضوع علاوه بر ایجاد امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش وابستگی خانوادهها به خدمات حمایتی داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه رویکرد این نهاد، حمایت هدفمند همراه با توانمندسازی است، گفت: هرچه تعداد بیشتری از مددجویان به سمت اشتغال پایدار و بهرهمندی از بیمههای اجتماعی هدایت شوند، زمینه استقلال اقتصادی و خروج آنان از چرخه حمایت فراهمتر خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی، خاطرنشان کرد: بیمه تأمین اجتماعی از خدمات پرهزینه کمیته امداد است؛ از این رو در سال جاری جذب افراد جدید برای بهرهمندی از این خدمت بهصورت محدود، بر اساس ضوابط و با اولویت افراد واجد شرایط انجام خواهد شد.
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