۳ هزار مددجوی خوزستانی زیر پوشش بیمه اجتماعی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و کاهش وابستگی آنان به حمایت‌های مستمر اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع مددجویان تحت پوشش این طرح، تاکنون هزار و ۶۶ نفر با بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی به درآمدی پایدار دست یافته‌اند که نقش مهمی در ارتقای امنیت معیشتی و استقلال اقتصادی آنان داشته است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان، بیمه‌های اجتماعی را یکی از مؤثرترین ابزارهای توانمندسازی مددجویان دانست و تصریح کرد: برخورداری از مستمری بازنشستگی، حمایت در برابر ازکارافتادگی، فوت و استفاده از خدمات درمانی از مهم‌ترین مزایای این طرح است.

شیبه با اشاره به پرداخت حق بیمه مددجویان مشمول از سوی کمیته امداد گفت: این اقدام با هدف تأمین آینده خانوارهای تحت حمایت، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه خروج پایدار مددجویان از چرخه حمایت مستقیم انجام می‌شود.

وی توسعه پوشش بیمه‌ای را گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر عنوان کرد و افزود: رویکرد کمیته امداد از پرداخت صرف کمک‌های معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای استقلال مالی مددجویان تغییر یافته است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های اشتغال از اولویت‌های این نهاد است و پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان، سرمایه‌گذاری برای آینده خانواده‌های تحت حمایت به شمار می‌رود.