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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

۳ هزار مددجوی خوزستانی زیر پوشش بیمه اجتماعی رفتند

۳ هزار مددجوی خوزستانی زیر پوشش بیمه اجتماعی رفتند

اهواز - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان گفت: سه هزار و ۱۲۰ مددجوی این نهاد در طرح بیمه‌های اجتماعی تحت حمایت قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و کاهش وابستگی آنان به حمایت‌های مستمر اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع مددجویان تحت پوشش این طرح، تاکنون هزار و ۶۶ نفر با بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی به درآمدی پایدار دست یافته‌اند که نقش مهمی در ارتقای امنیت معیشتی و استقلال اقتصادی آنان داشته است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان، بیمه‌های اجتماعی را یکی از مؤثرترین ابزارهای توانمندسازی مددجویان دانست و تصریح کرد: برخورداری از مستمری بازنشستگی، حمایت در برابر ازکارافتادگی، فوت و استفاده از خدمات درمانی از مهم‌ترین مزایای این طرح است.

شیبه با اشاره به پرداخت حق بیمه مددجویان مشمول از سوی کمیته امداد گفت: این اقدام با هدف تأمین آینده خانوارهای تحت حمایت، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه خروج پایدار مددجویان از چرخه حمایت مستقیم انجام می‌شود.

وی توسعه پوشش بیمه‌ای را گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر عنوان کرد و افزود: رویکرد کمیته امداد از پرداخت صرف کمک‌های معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای استقلال مالی مددجویان تغییر یافته است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های اشتغال از اولویت‌های این نهاد است و پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان، سرمایه‌گذاری برای آینده خانواده‌های تحت حمایت به شمار می‌رود.

کد مطلب 6895813

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