«فغدیر» سود ۷۶۲ ریالی تقسیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، دکتر احمد صادقیان، مدیرعامل این مجموعه فولادی با نماد بورسی فغدیر در مجمع عمومی عادی سالیانه گفت: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، سهم ۶/۶ درصدی از از مجموع ۶۲ میلیون تن تولید گندله کشور در سال ۱۴۰۴ و سهم ۳/۱ درصدی از مجموع ۳۹ میلیون تن تولید آهن اسفنجی کشور در سال گذشته داشته است.
این مجموعه با کاهش توقفات اضطراری و افزایش بهرهوری، ضمن کاهش ۶۸۳۰ میلیارد ریالی بهای تمامشده محصولات، موفق به اختصاص سهم ۱۶/۲ درصدی از مجموع ۷/۷ میلیون تن عرضه آهناسفنجی در بورسکالای ایران شده و تامین بالغبر یکپنجم آهناسفنجی مورد نیاز زنجیره فولاد کشور را در دستور کار خود قرار داده است..
فغدیر در سال گذشته توانست با تولید یک میلیون و ۳۷ هزار و ۱۲۳ تن آهناسفنجی، رکورد تولید این محصول در عمر ۲۰ ساله شرکت را بشکند و عنوان شرکت برتر بورسکالا در حوزه فروش آهناسفنجی و نیز رتبه دوم کشور در حوزه فروش آهناسفنجی نسبت به قیمت میانگین بورس را کسب کند. همچنین، ظرفیت عملی و پایدار گندله بهاباد نیز به میزان یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۹۳۳ تن دست یافته است.
از دیگر اقدامات این مجموعه در سال ۱۴۰۴، تامین مالی ۶/۶ همتی، رشد سودآوری عملیاتی به میزان ۸۱ درصد و رشد سود خالص ۴۵درصدی نسبت به مدت مشابه دوره قبل را میتوان برشمرد.
فغدیر در سال گذشته موفق به ثبت حاشیه سود خالص ۱۶درصدی، حاشیه سود عملیاتی ۲۰درصدی و نیز حاشیه سود ناخالص ۱۹درصدی شده است که با توجه به میانگین حاشیه سود عملیاتی ۱۳/۶ درصدی شرکتهای فولادی در سال گذشته، این شرکت از شرایط مطلوبی برخوردار است.
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در سال ۱۴۰۴ با مدیریت مصرف انرژی همچون مصرف برق به میزان ۳۴درصد کمتر از حد استاندارد، مصرف آب به میزان ۴۴درصد کمتر از میزان استاندارد و نیز مصرف ۱۸درصد کمتر از میزان استاندارد در تولید گندله، موفق به حفظ استانداردهای زیستمحیطی و صرفهجویی در مصرف انرژی شده است که مبلغ این صرفهجویی، به میزان یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۴ میلیون ریال بوده است.
این شرکت در حوزه لجستیک نیز با رکورد تخلیه کنسانتره به میزان یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۲۰ تن در روز با بهرهگیری از ۴۸۸ ماشین و رکورد بارگیری گندله به میزان یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۳۴۳ تن با بهرهگیری از۴۲۶ ماشین، توانست نقطهقوتی در مدیریت زمان بارگیری و حمل را در کارنامه خود به ثبت برساند.
به گفته صادقیان، فغدیر در سال گذشته با مدیریت سه محدوده معدنی فعالیت های خود در بخش معدن را تقویت کرده و برای سال 1405، توسعه این بخش را در دستور کار دارد.
فغدیر علاوهبر سودآوریهای چشمگیر در سال گذشته، با ارتقای اشتغالزایی مستقیم به میزان۸۹۰ نفر و نزدیک شدن به هدفگذاری هزار نفری به صورت مستقیم، ارتقای تعاملات با دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه یزد و توسعه زیرساختهای آموزشی در اردکان و بهاباد، توانسته بخشی از مسئولیتهای اجتماعی خود را ایفا کند.
مجمع شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با تقسیم سود ۷۶۲ ریال به ازای هر سهم، به کار خود پایان داد.
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