https://mehrnews.com/x3cBTX ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6893023 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ برگزاری صد و چهل و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه کرمانشاه - صد و چهل و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم شامگاه یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6893023 کپی شد مطالب مرتبط شعار «هیهات منالذله» در اجتماع «نحن منتقمون» کرمانشاه دعای فرج با نوای جمعی مردم در اجتماع «نحن منتقمون» کرمانشاه «ما مسلح به سلاح «اللهاکبر» هستیم» در کرمانشاه طنینانداز شد یکصد و چهلمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه فریاد سازشناپذیری در اجتماع «نحن منتقمون» کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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