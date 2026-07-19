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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶

برگزاری صد و چهل و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه

برگزاری صد و چهل و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه

کرمانشاه - صد و چهل و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم شامگاه یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد.

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کد مطلب 6893023

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