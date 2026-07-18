برنامه سازمان غذا و دارو برای حذف آرد سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، زهره پوراحمد، با اشاره به اهمیت نان کامل در سیاستهای سلامت محور کشور، گفت: نان کامل به دلیل حفظ سبوس و اجزای اصلی دانه، یک غذای عملکردی محسوب میشود که میتواند نقش مؤثری در بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینههای درمانی ایفا کند.
وی افزود: فیبر، ویتامینهای گروه B، آهن، روی، منیزیم و ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در نان کامل، ضمن کمک به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و تنظیم متابولیسم، در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت، بیماریهای قلبیعروقی و برخی سرطانها نقش مهمی دارند. از این رو، احیای مصرف آرد کامل و اجرای سیاستهای غنیسازی، از اولویتهای حوزه غذا و تغذیه است.
پوراحمد با بیان اینکه توسعه نان کامل تنها به حوزه سلامت محدود نمیشود، تصریح کرد: استفاده از آرد کامل موجب افزایش کیفیت، کاهش ضایعات در صنعت آرد و نانوایی و افزایش بهرهوری زنجیره تولید میشود که این موضوع آثار مثبتی بر اقتصاد کشور و کاهش هزینههای عمومی بهویژه در بخش درمان دارد.
وی ادامه داد: از منظر کشاورزی و محیطزیست نیز توسعه مصرف نان کامل با استفاده کامل از دانه، کاهش هدررفت منابع، مدیریت بهتر مصرف آب و در نهایت تقویت امنیت غذایی، در راستای اهداف توسعه پایدار قرار دارد.
رئیس اداره غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه گفت: سازمان جهانی بهداشت مصرف غلات کامل را توصیه کرده و بسیاری از کشورها با اجرای سیاستهای حمایتی و فرهنگسازی، مصرف نان کامل را در برنامههای ملی سلامت خود قرار دادهاند.
پوراحمد تأکید کرد: نان کامل حلقهای کلیدی در زنجیره سلامت، اقتصاد، امنیت غذایی و حفاظت از محیطزیست است و گسترش تولید و مصرف آن باید با همکاری دستگاههای اجرایی، صنعت، نانوایان و همراهی مردم دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: گذار از آرد سفید به آرد کامل، صرفاً یک تغییر در الگوی مصرف نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای سلامت نسل امروز و آینده، کاهش بار بیماریها و تحقق امنیت غذایی پایدار کشور محسوب میشود.
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