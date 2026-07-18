بیش از ۵۰ خانه فرهنگ کار در زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در جلسه بررسی فعالیت خانه های فرهنگ کار استان، افزود: وجود چنین خانه هایی در مسیر شکوفایی اقتصادی، حمایت از فرهنگ کار مثبت و مطلوب بسیار اثرگذار است.

وی اظهار داشت: فعالیت خانه‌های فرهنگ کار در واحدهای تولیدی، علاوه بر ارتقای روحیه کارگران، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و تقویت فرهنگ کار مطلوب دارد.

کریمی با تأکید بر اینکه ارتقای فرهنگ کار تضمینی برای رشد و توانمندسازی نیروی کار به‌عنوان ارزشمندترین بخش اقتصاد است، افزود: ایجاد و گسترش خانه‌های فرهنگ کار در واحدهای تولیدی موجب ارتقای روحیه کار، افزایش انگیزه و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود.

وی، با بیان اینکه نیروی انسانی، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر فرهنگ کار جامعه است، اظهار داشت: برای نهادینه‌سازی فرهنگ کار مطلوب در کشور باید فرهنگ‌سازی به‌صورت ریشه‌ای و در میان اقشار مختلف جامعه انجام شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: خانه‌های فرهنگ کار در واحدهای تولیدی این امکان را فراهم می‌کنند تا با آموزش، تعامل و ارتقای سطح آگاهی کارگران به اهداف و رسالت خود در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور با حفظ و صیانت از نیروی کار، بیش از پیش دست یابیم.