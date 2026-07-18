به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت هرچه بیشتر مسیر انقلاب اسلامی و حرکت در این راه را عنایت فرماید.
وی همچنین از برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی برگزار شده در حاشیه جلسات شورای فرهنگ عمومی، از جمله نشست با شاعران و ادیبان و اجرای برنامههای فرهنگی در سطح شهرستان، قدردانی کرد و گفت: این فعالیتها نقش موثری در تقویت فضای فرهنگی و اجتماعی شهرستان داشته است.
امام جمعه نهاوند با اشاره به محور نخست جلسه، یعنی حفظ روحیه وحدت و همبستگی ملی، افزود: حضور گسترده مردم در صحنه، بهویژه در برنامههای مذهبی و اجتماعات مردمی، سرمایهای ارزشمند برای نظام اسلامی است و مردم نهاوند در این زمینه عملکردی شایسته و قابل تقدیر داشتند.
وی با تقدیر از ستادهای مردمی برگزار کننده مراسمها تصریح کرد: با وجود محدودیتها و مشکلات مالی، این مجموعهها با روحیه جهادی برنامههای فرهنگی و مذهبی را با قوت ادامه دادند و این حضور مردمی، پشتوانهای مهم برای رزمندگان و مسئولان کشور در عرصههای مختلف بوده است.
حجت الاسلام محمدی با تاکید بر ضرورت حضور مستمر مسئولان در میان مردم گفت: ارتباط نزدیک مسئولان با مردم موجب افزایش اعتماد عمومی و مدیریت بهتر برخی هیجانات و مسائل اجتماعی میشود و این موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه نهاوند در ادامه با اشاره به هفته عفاف و حجاب و سالروز واقعه مسجد گوهرشاد، اظهار کرد: دشمن از گذشته تاکنون موضوع کشف حجاب و ترویج بیحجابی را بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی تضعیف هویت دینی و فرهنگی جامعه دنبال کرده است.
وی افزود: امروز نیز یکی از مهمترین راهبردهای دشمن، ضربه زدن به بنیان خانواده، جایگاه زن و نقش تربیتی مادر است و همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی، دانشگاهها، آموزش و پرورش، حوزههای علمیه و سایر نهادهای مسئول باید با این موضوع مقابله کنند.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی پیرامون موضوع عفاف و حجاب، ادامه داد: امیدواریم با جمعبندی دیدگاههای کارشناسان، برنامهای منسجم و عملیاتی در این حوزه تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت فعالتر شدن کمیتههای تخصصی شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: بخش عمده کارشناسی مسائل فرهنگی باید در کمیتههای تخصصی انجام شود و پس از بررسی دقیق، پیشنهادها برای تصمیمگیری نهایی به صحن شورای فرهنگ عمومی ارائه شود تا شورا بتواند با انسجام و اثربخشی بیشتری به وظایف خود عمل کند.
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