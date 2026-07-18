به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پروژه ساماندهی و تثبیت بستر رودخانه گشترودخان در محدوده روستای رودبار چیره از توابع شهرستان فومن ظهر شنله با حضور احمد آقایی بازرس کل استان گیلان، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، مسئولان محلی و اهالی منطقه برگزار شد.
بازرس کل گیلان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس بهویژه سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و نیز شهدای اخیر مدافع امنیت در جنوب کشور، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی رزمندگان و نیروهای مسلح است و وظیفه ما در مناطق امن، خدمترسانی بیوقفه به مردم است تا دلگرمی برای آن عزیزان در جبهههای حق علیه باطل باشد.
وی با اشاره به روایت امام علی (ع) که «تجلیل از کارهای نیک، ارزشمندتر از خود نیکی است»، افزود: امروز اینجا گرد آمدهایم تا از زحمات مدیران آب منطقهای، معاونین، کارشناسان، بخشدار، فرماندار و بهویژه پیمانکار خوشنام این پروژه که با وجود فشارهای مالی و روانی ناشی از گرانی مصالح و تأخیر در تخصیص اعتبارات، بدون دریافت حتی یک ریال از کارفرما، این طرح را به سرانجام رساند، تشکر و قدردانی کنیم.
آقایی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و جنگ ترکیبی دشمن، تصریح کرد: استان گیلان سرشار از نعمات الهی است اما همین مواهب اگر مدیریت نشوند، به تهدید تبدیل میشوند. مدیران آب منطقهای با وجود کمبود شدید اعتبارات و همزمانی با تعطیلات و بحرانها، با عزمی راسخ و روحیه جهادی، این پروژه حساس را در کمتر از یک سال (از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۵) به بهرهبرداری رساندند که جای سپاس فراوان دارد.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه رودخانههای فومن شامل گشترودخان و ماسولهرودخانه از جمله رودخانههای خروشان و سیلخیز استان هستند، تصریح کرد: اگر این پروژه تثبیت و ساماندهی انجام نمیگرفت، خسارتهای جبرانناپذیری به تاسیسات گاز، آب، منازل مسکونی، باغات و اراضی کشاورزی مجاور رودخانه وارد میشد. امروز شاهد عملیاتی شدن قولی هستیم که در جلسه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ با حضور مدیران ارشد به مردم داده شد و این وفای به عهد، مایه مباهات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی در پایان با تقدیر از صبوری و همراهی مردم نجیب منطقه، ابراز امیدواری کرد: این گونه پروژههای عمرانی، الگویی برای سایر دستگاه های اجرایی در جهت خدمت بیچشم داشت به مردم و حل دغدغههای آنان باشد و گفت: خدمت به مردم، خدمت به خدای مهربان است و خوشحالی مردم، بزرگترین پاداش برای خادمان نظام خواهد بود.
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