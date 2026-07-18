به گزارش خبرنگار مهر، وحید خرمی ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه ساماندهی و تثبیت رودخانه گشترودخان در محدوده روستای رودبار چیره فومن، اظهار کرد: روش اجرای این پروژه بدین صورت است که عملیات اجرایی پروژه و برآورد بر حسب فهرست بهای ابلاغ شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام و در ازای پیشرفت فیزیکی پروژه، پیمانکار مصالح را در قبال کاری که انجام شده، با قیمت کارشناسی و در مناطق دارای پتانسیل و تحت نظارت مشاور ذیصلاح برداشت میکنند.
وی با بیان اینکه سنگبنای این روش از استان گیلان بوده است، ادامه داد: این ظرفیت قانونی در سال ۹۹ در قالب قانون بودجه گنجانده و در سالیان اخیر با جزئیات تکمیلی در قالب قانون دائمی تامین مالی تولید و زیرساخت ها مورد بهره برداری شرکت های آب منطقه ای کشور قرار گرفته است.
مدیرعامل آبمنطقهای گیلان ارزش امروز این پروژه را نزدیک ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ذکر کرد و گفت: کار انجامشده در یک سال و نیم پیش، ۱۵ میلیارد تومان هزینه برآورد شده بود.
خرمی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه تصریح کرد: اگر این کار انجام نمیشد، دیوارههایی که بنیاد مسکن زده بود، جاده و خانههای مردم را نگه داشته بود و در ادامه، کانال آبرسان غرب استان که دشت فومنات را با حدود ۶۰ هزار هکتار و شاید ۱۰۰ هزار خانوار پوشش میدهد، از دست میرفتیم که جمعکردن آن به این راحتی نبود.
مدیرعامل آب منطقهای گیلان با بیان اینکه میتوان بر اساس قرارداد با همان نسبت تبدیل، قیمت کارشناسی را محاسبه کرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی میتوان از مصالح بالادست پل آبنمایی استفاده و بخشی از آن را میتوان به پیمانکار داد تا بتواند بتن و مصالح ریختهشده را جایگزین کند.
خرمی در پایان با اشاره به ظرفیتهای ماده ۴۳ در استان گفت: در استان گیلان بیش از ۷۰ پروژه ماده ۴۳ در همین سبک برای حفظ رودخانهها داریم که نیمی از آنها فعال هستند. همچنین در بحث آببندانها بیش از ۵۰۰ هکتار در حال انجام است و ۵۰۰ هکتار دیگر در دست اقدام است.
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