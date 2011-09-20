متخلفان برداشت غیر مجاز شن و ماسه در فومن به دادگاه معرفی شدند

امیرعبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محیط بانان شهرستان فومن حین گشت زنی در منطقه، متوجه عملیات برداشت غیر مجاز شن و ماسه ازسوی شرکت تایر در حاشیه رودخانه گشت رودخان در سوخته کوه این شهرستان شدند که بلافاصله عملیات برداشت متوقف و سیر پرونده برای معرفی به مراجع قضایی در جریان است.

وی اظهارداشت: برداشت از معادن رودخانه ای در نهایت موجب عمیق تر شدن بستر رودخانه، بلندترشدن ارتفاع دیواره ها و جلوگیری از تغییرات طبیعی رودخانه خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: در قسمت های دارای موانع فیزیکی مثل پل ها و محل های گذرلوله های آب، نفت، گاز و غیره موجب افزایش ارتفاع موانع فیزیکی و جلوگیری از مهاجرت ماهیان می شود.

وی ادامه داد: عملا فعالیت های معدن کاری در رودخانه ها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در داخل زیستگاه ماهیان انجام گرفته و درنهایت موجب کاهش ذخایر آبزیان خواهد شد.