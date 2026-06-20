بازرس کل گیلان: برای مسببان خسارت به پل ورودی فومن پرونده تشکیل دهید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر شنبه در جلسه با نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، فرماندار فومن، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری فومن برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ و شهدای ماه رمضان و تسلیت ایام سوگواری امام حسن (ع) و همراهانش، اظهار کرد: در آستانه هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد شهید بهشتی و یاران باوفایش، تأکید بر اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم بیش از پیش ضروری است.

وی با اشاره به فرازهایی از قیام امام حسین(ع) و تحلیل راهبردی آن، گفت: قیام سیدالشهدا بر اساس سه محور اصلی «اصلاح امور»، «احیای سنت پیامبر(ص) و سیره امیرالمومنین(ع)» و «مبارزه با انحرافات و فساد» شکل گرفت. امام حسین(ع) به دنبال حکومت نبود، بلکه دنبال احیای حقیقت و نجات دین از اسارت بود. همانطور که آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند، یزید می‌خواست قرآن و سنت را اسیر کند و تنها خون حسین(ع) توانست دین را از این اسارت نجات دهد.

بازرس کل گیلان با تأکید بر لزوم بازخوانی نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر، تصریح کرد: حضرت علی(ع) با وجود اشراف کامل اطلاعاتی، شبکه بازرسی را برای کنترل مدیران و حکمرانان ایجاد کرد، نه برای کنترل مردم. امروز نیز ما باید بر اساس همین سیره عمل کنیم و مدیران را به‌درستی نظارت کنیم. متأسفانه برخی مدیران اجاره‌ای و سیاسی که هیچ خروجی ندارند، بلای جان استان شده‌اند. مدیران باید خردمند و توانمند باشند و بر اساس قانون اساسی امیرالمومنین عمل کنند.

آقایی با اشاره به مشکل ۲۸ روستای واقع در مناطق حفاظت‌شده، گفت: این مناطق متعلق به همه نسل‌هاست و باید از آن‌ها صیانت شود، اما حقوق مردم نیز نباید تضییع شود. از مدیران محیط زیست و منابع طبیعی می‌خواهم که با تعامل، هرچه سریع‌تر مشکل این روستاها را حل کنند.

پل ورودی فومن؛ خسارت به بیت‌المال

بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه پل ورودی شهرستان فومن، گفت: این پروژه ۱۷ سال است که بلاتکلیف مانده و خسارت زیادی به بیت‌المال وارد کرده است. می طلبد ارگان های نظارتی پرونده‌ای تشکیل دهند و مسببان این خسارت را شناسایی کنند تا جبران شود و عبرتی برای دیگران باشد.

آقایی نسبت به ورود سرمایه‌گذاران ورشکسته و کلاهبردار از خارج از استان به گیلان هشدار داد و گفت: این افراد با رانت‌های نامتعارف وارد استان می‌شوند و برای آینده گیلان مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهند کرد. از دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی می‌خواهم که هوشیار باشند و اجازه غارتگری به این افراد ندهند. سرمایه‌گذار واقعی کسی است که زن و بچه‌اش در همین کشور و استان باشد و برای مردم اشتغال ایجاد کند.

بازرس کل گیلان با انتقاد از استفاده از مشاوران غیربومی در طرح‌های هادی روستایی، گفت: مشاوران بومی هم به منطقه اشراف دارند و هم سالم‌تر عمل می‌کنند باید از تغییر کاربری‌های بی‌رویه و تخریب بافت روستایی جلوگیری شود. روستاها باید به عنوان بستر تولید و کشاورزی حفظ شوند و نباید اجازه داد مصرف‌گرایی و فرهنگ شهری، هویت روستایی را نابود کند.