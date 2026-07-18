۴به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز که ارتباطات حزف اول را میزند و دانستن زبان بین المللی راهی برای آغاز گفتگو ملل های مختلف درباره فرهنگ و اندیشه و تمدن هاست ایده های مبتنی بر زبان های پرکاربرد دنیا می تواند سرآغاز شکل گیری تبادل فرهنگی باشد.‌درست مثل کاری که هیئت دخترانه بنت الهدی با برگزاری هیئتی مذهبی ویژه دختران آن هم به زبان انگلیسی آغاز کرده. اتفاقی که قرار است مسیری برای ارتباط گرفتن دختران نوجوان با هم سن و سالان خود در دیگر کشورها باشد تا از این طریق هدف از قیام امام حسین (ع) را در قالب بخشی از فلسفه دین اسلام و در مرحله بعدی اندیشه انقلاب اسلامی به عنوان امتدادیافته مسبر اسلام ناب محمدی به جهانیان عرضه شود.

دخترهای نوجوان به مناسبت ایام شهادت حضرت رقیه زیر بیرق یک هیئت مذهبی و در غروب گرم تابستان در امامزاده قاضی الصابر جمع شدند. شروع جلسه پذیرایی با قهوه دالگونا بود و سخنران و مجری ها از ابتدای مراسم با زبان انگلیسی هم صحبت دخترها شدند. و دخترهای نوجوان هم سراپاگوش نه فقط به صحبت ها به دقت گوش می کردند بلکه در میانه صحبت ها هر جا نظر یا سوالی داشتند با زبان انگلیسی طرح می کردند

مرتضی راضی مدیر موسسه فرهنگی هنری ماه است که برگزاری هیئت بنت الهدی را بخشی از برنامه‌های این موسسه عنوان کرده است. او می گوید سال ۹۸ هیئت با این هدف که حرف ما یعنی ما مسلمانان ساکن در جمهوری اسلامی ایران، باید به دختران دنیا برسد و از این رو گوشه نگاهی به فضای بین الملل هم داشته باشیم تاسیس شد.

راضی می گوید جرقه این کار از صحبت های رهبر شهید انقلاب شکل گرفت که تاکید داشتند ما در مسائل فرهنگی نباید فقط دفاع کننده باشید بلکه باید برنامه ریزی کنیم و برنامه داشته باشیم. از طرفی مهمترین نقطه ضعف غرب و قوت اسلام مسئله زنان است و اگر حرف ما به گوش زنان در غرب برسد از ان استقبال خواهند کرد. به علاوه دغدغه دیگری که ایشان عنوان کردند این بود که دانش اموزان ما باید با دانش اموزان کشورهای دیگر ارتباط بگیرند. همه این عوامل باعث شد تا با راه اندازی این هیئت اولا مخاطب انگلیسی زبان ساکن ایران را جذب کنیم و هم در قدم‌های بعدی دخترای انگلیسی زبان در فضای مجازی مخاطب برنامه های غیرحضوری ما شوند.

بخش پایانی مراسم هم روضه خوانی و ذکر مصیبت اهل بیت بود که آنهم به زبان انگلیسی انجام گرفت.

در حاشیه مراسم نیز از نخستین نشریه گرلز تالک رونمایی شد.